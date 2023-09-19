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ВС РФ ударили по складу хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном

19 сентября 2023, 01:12
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Российская армия в понедельник, 18 сентября, нанесла высокоточный ракетный удар по местам хранения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщило в своём официальном Telegram-канале Минобороны России.
Как рассказали в пресс-службе российского военного ведомства, атака была произведена «с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов». Цель удара была достигнута, все объекты поражены. Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, были уничтожены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 27 БПЛА противника в разных районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В районе населенного пункта Пречистовка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#боеприпасы
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В США предрекли катастрофу в случае введения американских военных на Украину
Экс-агент ЦРУ Джиральди: ввод войск США на Украину приведет к эскалации
18 сентября 2023, 21:15

Фото: iStock/Im Yeongsik

Если президент США Джо Байден примет решение открыто ввести на Украину американские войска, то это приведет к катастрофе. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.
По его словам, Байден может совершить безумный шаг и отправить американские войска на Украину. Он уточнил, что подобный шаг будет противоречить конституции, которая была создана для того, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну.

«Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации», — пояснил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он также заявил, что США уже ввели свои войска на Украину, однако сделали это тайно, а американские венные не носят форму. Таким образом, по словам Джиральди, США находятся на грани катастрофы из-за безответственности американского правительства.

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#сша
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#youtube
#интервью
#байден
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В США раскрыли страшную правду о последнем рывке контрнаступления ВСУ
NYT: Последний рывок контрнаступления провалится в случае их отвода с юго-востока
18 сентября 2023, 20:27

Фото: iStock/Olena_Z

Последний серьезный рывок контрнаступления ВСУ может закончиться крахом в случае отвода большинства украинских военных от юго-восточного направления. Так считает автор материала в газете New York Times.
«Если достаточное количество украинских военных удержат от юго-восточного фронта, последний большой рывок контрнаступления может провалиться», - говорится в статье издания.

Уточняется, что украинское командование будет вынуждено отвести свои силы на северо-восток, так как именно там наблюдается наибольшая активизация российских военных.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью американскому телеканалу CNN заявил об успешности контрнаступления ВСУ. По его словам, инициатива полностью на стороне Украины


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#интервью
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#путин
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Представитель ВСУ Эштон-Чирилло отвергла обвинения в угрозах журналистам
18 сентября 2023, 19:33

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Представитель сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сара Эштон-Чирилло (бывший Майкл Джон) опубликовала в соцсети X (бывший Twitter) ролик, где угрожала неназванному представителю российского СМИ, утверждая, что «он заплатит». Теперь она (оно?) все отрицает.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин по запросу главы Совета по правам человек при президенте РФ попросил организовать проверку высказываний Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД России заявили, что российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы в адрес представителей российских СМИ.

Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс спросил Эштон-Чирилло, собирается ли Украина убивать неугодных ей людей, как она лично обещала, и есть ли в «расстрельном списке» американцы. Представитель ВСУ ответила, что никогда не угрожала никого убить (пост с угрозами она, видимо, уже удалила). Также Эштон-Чирилло добавила, что никаких «расстрельных списков» не существует — все это «выдумки Кремля и пропаганда».

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#всу
#рф
#бастрыкин
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В районе Артёмовска погиб полковник ВС РФ Андрей Кондрашкин
18 сентября 2023, 19:12

Фото: iStock/inga

Под Артёмовском погиб командир 31-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ полковник Андрей Кондрашкин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, Кондрашкин погиб в результате взрыва дрона-камикадзе у села Андреевка. Он получил травмы не совместимые с жизнью. Полковник уже был ранен год назад и вернулся в зону СВО после того, как восстановится.

О гибели Кондрашкина рассказал замглавы Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам. Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождёт нас - нам ещё нужно немного поработать», - написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Напомним, 15 сентября в Минобороны Украины заявили о взятии Андреевки. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы.

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#сво
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин добьется мира на Украине на своих условиях
18 сентября 2023, 16:03

Фото: istockphoto/JARAMA

Президент России Владимир Путин не отступит в украинском конфликте. Он добьется от Киева выполнения всех условий Москвы, причем на своих условиях. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В интервью для YouTube-канала Dialogue Works экс-разведчик отметил, что российский лидер надеется сдерживать Украину до тех пор, пока та либо не будет вынуждена согласиться на условия, предложенные Москвой, либо приступить к мирным переговорам, которые также будут учитывать российские интересы.

По словам Джонсона, Путин старается избежать эскалации конфликта, насколько это возможно. Очевидно, что расширение кризиса и прямое вовлечение в него западных государств привело бы к неконтролируемым катастрофическим последствиям. Эксперт также сказал,  что разочарован действиями  украинского президента Зеленского, который во время президентских выборов обещал наладить отношения с Россией, но на деле только усугубил конфликт.

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#украина
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«Он констатирует факт»: военкор Литовкин прокомментировал слова Маска о провале ВСУ
Литовкин: Маск констатировал факт о потерях ВСУ в контрнаступлении
18 сентября 2023, 15:36

Фото: iStock/JARAMA

Военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал заявление американского предпринимателя Илона Маска о колоссальных потерях ВСУ в ходе контрнаступления.
Ранее Илон Маск в соцсети X написал, что Украина понесла огромные потери в ходе контрнаступления. Тем самым американский бизнесмен раскритиковал действия страны.

По словам Литовкина, слова Маска не нужно рассматривать как выступление против Украины или Байдена, который постоянно заявляет об успехе контрнаступления.

Военный обозреватель уточнил, что Маск просто констатирует факт, а именно заявляет об очевидно провальном плане США, а также о том, что слова Байдена об успехах ВСУ – это оправдание огромных американских затрат. 

Также Литовкин добавил, что неудачи ВСУ в ходе контрнаступления связаны с США и НАТО, которые подталкивали украинских военных быстрее пробираться вперёд без точной тактики и прикрытия с воздуха. 

В заключение беседы с «Вечерней Москвой» Литовкин заявил, что Украина потеряла свыше 71 тысячи бойцов, в то время как за 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч солдат. 

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Пушилин сделал важное заявление после обстрела Донецка
Пушилин: при обстреле центра Донецка повреждена гражданская инфраструктура
18 сентября 2023, 15:30

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ повреждено здание гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуре. Погибших и раненых, по предварительной информации, нет», - заявил Пушилин в своем Telegram-канале.

ВСУ нанесли несколько ударов по самому центру Донецка. У здания администрации главы ДНР прогремело несколько взрывов. По даннымиглавы города Алексея Кулемзина, произошло прямое попадание в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе.

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#всу
#пушилин
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Появилось видео взрыва в центре Донецка у здания администрации ДНР
В Донецке у здания администрации главы ДНР прогремели мощные взрывы
18 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/FelixRenaud

ВСУ нанесли несколько ударов по самому центру Донецка. У здания администрации главы ДНР прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что взрывы прогремели на бульваре Пушкина в центре Донецка.

«14:50 - н.п. Константиновка – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО», - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин также подтвердил информацию об обстреле центра города. Он уточнил, что в зоне риска находится бульвар Пушкина. Остальные подробности происшествия уточняются. Информации о пострадавших пока нет. 

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#донецк
#ракеты
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БПЛА попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области
18 сентября 2023, 14:41

Фото: iStock/rancho_runner

В воскресенье, 17 сентября, беспилотный летательный аппарат попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в железнодорожном районе Рязанской области. Он был подавлен системой РЭБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, дрон рухнул 17 сентября в районе пяти утра на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Целью беспилотника был резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Уточняется, что вражеский беспилотник был подавлен российской системой РЭБ. При его падении взрыва не произошло.

Сейчас экстренные службы пытаются выяснить, кому принадлежал беспилотник, и откуда он был выпущен.

Также в понедельник, 18 сентября, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили дрон армии Украины в небе над Крымом вечером 17 сентября.

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