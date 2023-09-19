ВС РФ ударили по складу хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном

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Российская армия в понедельник, 18 сентября, нанесла высокоточный ракетный удар по местам хранения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщило в своём официальном Telegram-канале Минобороны России.
Как рассказали в пресс-службе российского военного ведомства, атака была произведена «с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов». Цель удара была достигнута, все объекты поражены. Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, были уничтожены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 27 БПЛА противника в разных районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В районе населенного пункта Пречистовка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Кроме того, были уничтожены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 27 БПЛА противника в разных районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В районе населенного пункта Пречистовка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.
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Артем Путинцев