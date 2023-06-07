Фото: Фотобанк Московской области
Российские военные нанесли удар по трем бригадам бойцов ВСУ
Российским летчикам и артиллеристам группировки войск «Центр» удалось ликвидировать, в общей сложности, три украинские бригады. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, пишет РИА Новости.
По его словам, это произошло на Краснолиманском и Сватовском направлениях.
Он также подчеркнул, что под ударом оказались склады, на которых находились боеприпасы. Так, ВС РФ сумели уничтожить огневые средства противника, а также пункты размещения украинских военнослужащих, которые базировались в окрестностях Невского и Червоной Дибровы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что контрнаступление ВСУ обернется крахом режима Зеленского.
По его словам, это произошло на Краснолиманском и Сватовском направлениях.
«Ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение по позициям украинских войск», - отметил Савчук.
Он также подчеркнул, что под ударом оказались склады, на которых находились боеприпасы. Так, ВС РФ сумели уничтожить огневые средства противника, а также пункты размещения украинских военнослужащих, которые базировались в окрестностях Невского и Червоной Дибровы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что контрнаступление ВСУ обернется крахом режима Зеленского.
Татьяна Лаврова