ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard на Купянском направлении

Фото: iStock/Teka77
Немецкие танки Leopard были добиты «Ланцетами» гвардейцев 1-ой танковой армии Западной группировки войск на Купянском направлении в ЛНР. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».
«Леопарды были вскрыты настолько нелепо, что ОПК Германии должно быть стыдно за свое "творение", они не смогли проехать по донбасскому полю, сели на "брюхо" и увязли в грязи», - говорится в сообщении военкоров.
При этом уточняется, что украинские военные в ужасе сбежали, понимая, что эти машины являются первостепенными целями для ВС РФ.
Ранее научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон заявила, что переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей.
Читайте также:
В Госдуме раскрыли влияние танков Abrams на ход СВО
Германия вновь снабдила Украину вооружением
Марочко: Танковые мостоукладчики ВСУ замечены на Купянском направлении
Элина Позднякова