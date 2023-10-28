ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово

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Военнослужащие Вооруженных сил РФ нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Канатово в Кировоградской области. В результате был уничтожен диспетчерско-командный пункт противника.
Всего за сутки, по данным российского оборонного ведомства, силами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России в зоне СВО нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах.
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Александр Бойцов