ВС РФ уничтожили командовавших наступлением в ЛНР офицеров ВСУ

Фото: Фотобанк Московской области
Андрей Марочко заявил, что ВС РФ уничтожили офицеров ВСУ, командовавших наступлением под Белогоровкой
ВС РФ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ, в результате чего был уничтожен офицерский состав, который руководил наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он рассказал, что российские военные смогли выявить пункт управления на Краснолиманском направлении. В итоге, координаты цели были переданы артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону, который и осуществил удар.
Он рассказал, что российские военные смогли выявить пункт управления на Краснолиманском направлении. В итоге, координаты цели были переданы артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону, который и осуществил удар.
«По неподтвержденной информации, среди офицеров были иностранцы, предположительно из блока НАТО», - отметил Марочко.Ранее «Радио 1» сообщало, что в ЛНР заявили о переброске сил ВСУ для наступления на Купянском направлении.
Татьяна Лаврова