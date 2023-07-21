Раскрыты цели ударов для ВС РФ в Николаеве

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
ВС РФ недавно нанесли массированный удар по Николаеву, в результате которого была уничтожена гостиница «Ингул», где располагались украинские военные и иностранные наёмники. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами», - цитирует РИА Новости своего собеседника.По его словам, в Николаеве под удар попала верфь, где производились военные катера, а также в морском порту.
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