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Раскрыты цели ударов для ВС РФ в Николаеве

Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации ВСУ и наемников
21 июля 2023, 08:04

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ недавно нанесли массированный удар по Николаеву, в результате которого была уничтожена гостиница «Ингул», где располагались украинские военные и иностранные наёмники. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами», - цитирует РИА Новости своего собеседника.
По его словам, в Николаеве под удар попала верфь, где производились военные катера, а также в морском порту.


Накануне мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram-канале о сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, были слышны взрывы.

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#Николаев
#ВСУ
#наёмники
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Часть переданного Украине вооружения украли торговцы оружием
CNN: Пентагон выявил кражу части переданного Киеву вооружения торговцами оружия
21 июля 2023, 07:12

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Часть вооружения, которая была передана Украине, оказалась в руках торговцев оружием. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на отчёт инспектора Пентагона.
Согласно этому отчёту, в июне 2022 года торговцы оружием выдали себя за сотрудников гуманитарной миссии и смогли похитить бронежилетов почти 17 тысяч долларов. В августе того же года бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и тысячу патронов. По некоторым данным, они хранились на складе для последующей продажи на чёрном рынке.

Таким образом, согласно полученному отчёту, украинские власти не смогли произвести мониторинг использования военной техники, направленную Киеву в 2022 году.

При этом уточняется, что США не могут отслеживать и контролировать передвижение всего переданного Украине вооружения по закону о контроле экспорта, так как присутствие Штатов на Украине крайне ограничено. По словам генерального инспектора Пентагона, вертолеты и ракеты проще отслеживать благодаря системам разведки. Однако он уточнил, что приборы порой дают сбой.

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#вооружение
#Украина
#Пентагон
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Группировка «Юг» отразила семь атак ВСУ на разных направлениях
Группировка «Юг» отразила семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях
21 июля 2023, 06:19

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили семь атак ВСУ на Авдеевском, Лисичанском и Марьинском направлениях.
«Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили семь атак ВСУ на Авдеевском, Лисичанском и Марьинском направлениях. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены две боевые бронированные машины противника в районе Клещеевки и Курдюмовки», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Кроме того, расчеты РСЗО «Торнадо-С» совершили ракетный удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВС Украины в районе Дружковки, добавил Вадим Астафьев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ сдают позиции России вопреки плану контрнаступления
21 июля 2023, 01:12

Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что украинские боевики вопреки планам Киева по контрнаступлению сдают позиции ВС РФ.
В своей статье для 19Fortyfive американский военный отметил, что ВСУ ведут крупномасштабное контрнаступление, но «кое-где контратакуют русские». В частности, военнослужащие украинской армии сдают позиции ВС России.

По словам Атламазоглу, российские бойцы, несмотря на обилие лесов, продвигаются к западу от линии Кременная – Сватово.

Офицер подчеркнул, что Киев начал контрнаступление около двух месяцев назад, однако добиться успехов ВСУ так и не удалось.

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WP: Российские войска начали масштабную охоту на ВСУ с помощью дронов
21 июля 2023, 00:16

Фото: сайт Минобороны РФ

Обозреватель Майкл Бирнбаум заявил, что ВС России наносят большой ущерб украинской армии налетами дронов.
«Особенностью нынешней российской обороны являются вездесущие БПЛА, которые в режиме реального времени предоставляют армии детальную информацию о местонахождении украинских войск, позволяя ей проводить массированные атаки беспилотниками-камикадзе или наносить точечные удары», — пишет колумнист в своем материале для The Washington Post.

Он отметил, что подобным вызовом со стороны противника не сталкивались даже ВС США при учете их боевого опыта за последние десятилетия.

По словам Бирнбаума, попытки ВСУ прорвать оборону российских военных бронетанковыми подразделениями встретили сокрушительный артиллерийский огонь, противотанковые ракеты, барражирующие боеприпасы и вертолетные удары. В результате Киев понес большие потери в живой силе и боевой технике.

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В ЛНР вернулись из украинского плена одиннадцать бойцов
Омбудсмен Сердюкова: Одинадцать освобожденных из украинского плена бойцов возвращаются в ЛНР
20 июля 2023, 23:23

Фото: РИА Новости

Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова сообщила, что из украинского плена в ЛНР возвращаются одиннадцать бойцов, освобожденных в прошедшие три месяца.
«Возвращаем домой 11 защитников ЛНР, освобожденных из украинского плена», — написала Сердюкова в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что российские военные были освобождены в мае, апреле и июне, однако находились на территории одного из субъектов РФ из-за необходимости получения квалифицированной медицинской помощи.

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ВСУ обстреляли два мирных села в Шебекинском округе
Гладков: Украинские боевики нанесли удар по селам Муром и Нехотеевка
20 июля 2023, 18:54

Фото: iStock/Standart

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли два мирных села в Шебекинском округе, в своем Telegram-канале.
«Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения», - прокомментировал ситуацию Гладков.    

Специалисты аварийных служб работают на месте происшествия. Также продолжается подомовой обход пострадавших территорий, заключил глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ начали обстреливать город Валуйки в Белгородской области, работают системы ПВО. Он добавил, что в населенном пункте есть разрушения. Повреждены жилые дома и автомобили.

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Британский наемник назвал адом боевое столкновение с российскими военными
Express: Украинский снайпер заявил, что боестолкновение с русскими – это ад
20 июля 2023, 18:21

Фото: iStock/Prostock-Studio

Британский наемник, прозванный «одним из самых опасных снайперов планеты», и воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, назвал адом боевое столкновение с российскими бойцами, пишет издание Express.
«Если ты на линии соприкосновения, то есть буквально лицом к лицу с русскими солдатами, это настоящий ад», - прокомментировал ситуацию снайпер.  

По словам собеседника СМИ, две самые большие проблемы ВСУ – это минные поля и мощные российские укрепления. Чтобы преодолеть линию обороны ВС РФ, украинцам необходимо большое количество техники и оружия.  

При этом, снайпер отметил заметное падение боевого духа в рядах ВСУ, поскольку сотни подготовленных солдат были убиты в считанные секунды в ходе неудачного контрнаступления.  

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Риттер заявил, что совсем скоро Россия ликвидирует все военные базы ВСУ в Одессе
Риттер: Совсем скоро Россия полностью уничтожит все военные базы Украины в Одессе
20 июля 2023, 17:01

Фото: iStock/vadimrysev

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что совсем скоро российские силы полностью ликвидируют военные базы Вооруженных сил Украины в Одессе, в интервью Стивену Гарднеру.
«Россия сделает так, чтобы Одесса больше не использовалась в качестве платформы для атак на ее территорию. Город превратился в стартовую площадку для таких ударов», - прокомментировал ситуацию Риттер.  

По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море. 

Ранее Риттер раскрыл, что киевский режим бросает своих раненых солдат умирать на поле боя. 

«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», - рассказал разведчик.   

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#Одесса
#Военные базы ВСУ
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Генерал ВСУ Сырский заявил о желании вернуть Артемовск
20 июля 2023, 15:42

Фото: РИА Новости

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что возвращение Артемовска в состав Украины является для него делом чести, передает BBC.
«Я бы хотел сделать это (вернуть Артемовск – ред.). Это принципиальное дело, дело чести, поскольку Киев потерял во время обороны Артемовска много своих военных», - объяснил Сырский.

Он также объяснил, что Артемовск является центром, где проходят основные направления и дороги. Российские военные могут использовать его в качестве плацдарма для продолжения наступательных действий, так как в городе сосредоточено множество господствующих высот.

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