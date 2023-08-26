ВС РФ уничтожили под Чугуево украинскую РЛС П-18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
В районе Чугуево Днепропетровской области российские войска уничтожили украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что ВС РФ также поразили в ДНР пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что штурмовые группы ВСУ были отброшены назад при попытке пойти в атаку на Запорожском направлении. Балицкий отметил, что за прошедшую ночь потери ВСУ на Запорожском направлении составили 86 человек, 4 беспилотника, боевая машина США Bradley.
Напомним, бойцы ВС РФ также отразили и сорвали сразу семь атак украинских штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении.
Читайте также:
Балицкий: ВСУ были отброшены при попытке атаковать на Запорожском направлении
Гладков: число пострадавших после обстрела поселка Уразово возросло до шести
В Донецке четыре раза сработала ПВО
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что штурмовые группы ВСУ были отброшены назад при попытке пойти в атаку на Запорожском направлении. Балицкий отметил, что за прошедшую ночь потери ВСУ на Запорожском направлении составили 86 человек, 4 беспилотника, боевая машина США Bradley.
Читайте также:
Балицкий: ВСУ были отброшены при попытке атаковать на Запорожском направлении
Гладков: число пострадавших после обстрела поселка Уразово возросло до шести
В Донецке четыре раза сработала ПВО
Екатерина Коршунова