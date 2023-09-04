ВС РФ уничтожили под Работино группу штурмовиков ВСУ

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Врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что штурмовая группа ВСУ численностью до 20 человек уничтожена в районе Работино Запорожской области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам главы региона, за сутки украинские военнослужащие понесли значительные потери. Три бойца ВСУ, служившие в разведывательных подразделениях, сдались в плен. Около 140 военнослужащих ликвидированы.
Также, российским военнослужащим удалось уничтожить боевую технику противника, в том числе, иностранного производства.
В районе Работино Запорожской области была уничтожена штурмовая группа ВСУ, численность которой составляет около 20 человек, отметил Балицкий.
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Анастасия Крестьянова