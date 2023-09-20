ВС РФ уничтожили штурмовиков «Азова»* на Краснолиманском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук заявил, что российские бойцы на Краснолиманском направлении уничтожили штурмовиков спецбригады «Азов»*. Об этом пишет РИА Новости.
«На Краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — цитирует агентство слова Савчука.
Он отметил, что на этом направлении потери противника составили до 50 военных, также была ликвидирована боевая бронированная машина ВСУ.
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Диана Аванесян