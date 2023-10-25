ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке

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Вооруженные силы РФ уничтожили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ в Константиновке. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, сообщает телеграм-канал Минобороны России.
Удар был совершен артиллерийским огнем, в результате которого украинская сторона потеряла четыре минометных расчета.
Также представитель оборонного ведомства рассказал, что в районах населенных пунктов Угледар, Урожайный и Никольский ВС РФ сорвали 3 попытки ротации подразделений ВС Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские военные силы впервые сбили две американские ракеты ATACMS, переданные в распоряжение ВСУ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Также представитель оборонного ведомства рассказал, что в районах населенных пунктов Угледар, Урожайный и Никольский ВС РФ сорвали 3 попытки ротации подразделений ВС Украины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак