ВС РФ уничтожили склады ракетного вооружения ВСУ

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Минобороны РФ: Российские войска нанесли удар по складам ракетного вооружения ВСУ, все объекты поражены
Российские военнослужащие ночью нанесли удар по складам ракетного вооружения ВСУ, все объекты поражены. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Российское оборонное ведомство отметило, что в местах хранения ВСУ ракетной техники хранились, в том числе, типы оружия иностранного производства. В результате массированного удара ВС РФ, цели были достигнуты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Лисичанском направлении российские бойцы сорвали ротацию украинской теробороны.
Российское оборонное ведомство отметило, что в местах хранения ВСУ ракетной техники хранились, в том числе, типы оружия иностранного производства. В результате массированного удара ВС РФ, цели были достигнуты.
Анастасия Крестьянова