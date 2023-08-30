ВС РФ уничтожили украинский катер в районе острова Змеиный

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Экипаж истребителя Су-30 уничтожил военный катер ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Прежде, сообщалось об уничтожении четырех катеров противника с десантниками. Самолет морской авиации уничтожил военные катера украинских военнослужащих. В министерстве сообщили, что на бортах находилось около 50 бойцов военных группировок Украины.
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Анастасия Крестьянова