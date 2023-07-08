ВС РФ уничтожили украинский БПЛА из стрелкового оружия в Курской области

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Российские военные заметили дрон и сбили его с помощью стрелкового оружия.
Вооруженные силы Украины несколько раз ударили по мирным районам Курской области 6 июля. Сперва, около 05:00 украинский беспилотник сбросил два снаряда на электроподстанцию в селе Любимовка.Затем, ближе к 11:00, БПЛА сбросил один боеприпас около хутора Медвежий в 700 метрах от границы.
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