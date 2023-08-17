ВС РФ уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области

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Российские войска на донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ возле Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В результате боевых действий, на донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих.
Отмечается, что атака украинских военнослужащих была отражена группировкой подразделения «Южная» совместно с российской авиацией и артиллерией. Кроме того, противник лишился 3 боевых машин и гаубицы. В ведомстве сообщили, что на одной из станций области, российские военные нанесли ракетный удар по району разгрузки техники ВСУ.
В результате удара, уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами и вооружением.
Ранее сообщалось, что российские войска улучшили позиции на Купянском направлении. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
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Отмечается, что атака украинских военнослужащих была отражена группировкой подразделения «Южная» совместно с российской авиацией и артиллерией. Кроме того, противник лишился 3 боевых машин и гаубицы. В ведомстве сообщили, что на одной из станций области, российские военные нанесли ракетный удар по району разгрузки техники ВСУ.
В результате удара, уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами и вооружением.
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Анастасия Крестьянова