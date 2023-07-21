ВС РФ успешно контратаковали ВСУ в Запорожской области

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Российские военные успешно контратаковали ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные постоянно пытаются прорвать российскую оборону у сёл Урожайное и Старомайорское. При этом российская армия успешно отбивает атаки, находясь в активной обороне. Далее противник уничтожается в момент перегруппировки или отступает.
Также он добавил, что ВСУ проводят перегруппировку личного состава после очередного провала своего контрнаступления на Ореховском участке.
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«А в районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу», - цитирует РИА Новости Рогов.
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Элина Позднякова