ВС РФ уверены в реализации планов СВО

Фото: сайт Кремля
ВС РФ уверены не только в обороне, но и в реализации намеченных планов специальной военной операции. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках оперативного совещания, которое прошло под руководством президента РФ Владимира Путина.
По его словам, обстановка в зоне спецоперации выглядит устойчиво и уверенно.
Также министр обороны РФ доложил Путину, что украинские военные предпринимают безуспешные попытки произвести наступление на разных направлениях. Им не удается прорвать мощную российскую оборону.
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«Войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили», - заявил Шойгу.
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Элина Позднякова