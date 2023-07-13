ВС РФ в зоне СВО впервые применили дистанционное управление ПТРК «Корнет»

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Российские военные впервые применили в зоне СВО дистанционное управление ракетным комплексом «Корнет».
Современный комплекс позволяет бойцам, управляющим ПТУР, находиться на расстоянии до 50 метров от пусковой установки. Об этом пишет издание РИА Новости.
По словам представителя команды разработчиков комплекса, главной задачей установки является сохранение жизни военнослужащих. Управляемой ракетой уже удалось уничтожить один из блиндажей украинских военных..
Ранее сообщалось, что на линии боевого соприкосновения, российский БПМТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ. В ходе атаки также были задействованы ПТРК, которые наносили удары по тяжелой технике противника.
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По словам представителя команды разработчиков комплекса, главной задачей установки является сохранение жизни военнослужащих. Управляемой ракетой уже удалось уничтожить один из блиндажей украинских военных..
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Анастасия Крестьянова