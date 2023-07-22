ВС РФ во Львове уничтожили большое число польских и немецких наёмников

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Российские войска уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове 6 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что по подтвержденной информации групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск Украины.
Напомним, ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили почти пять тысяч наемников за время спецоперации. Отмечается, что еще 4910 наемников сбежали из зон боевых действий, покинув территорию Украины. Уничтожено порядка 4990 иностранных боевиков.
ВКС России поразили более десяти мест скопления боевиков ВС Украины на Запорожском направлении. На Запорожском направлении также была сорвана попытка ВСУ осуществить ротацию военнослужащих в районе Новодаровки.
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Напомним, ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили почти пять тысяч наемников за время спецоперации. Отмечается, что еще 4910 наемников сбежали из зон боевых действий, покинув территорию Украины. Уничтожено порядка 4990 иностранных боевиков.
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Екатерина Коршунова