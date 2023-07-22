Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ во Львове уничтожили большое число польских и немецких наёмников

ВС РФ во Львове уничтожили большое число польских и немецких наёмников

Минобороны рассказало об уничтожении наемников во время удара по академии во Львове 6 июля
22 июля 2023, 14:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове 6 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что по подтвержденной информации групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск Украины.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили почти пять тысяч наемников за время спецоперации. Отмечается, что еще 4910 наемников сбежали из зон боевых действий, покинув территорию Украины. Уничтожено порядка 4990 иностранных боевиков.


ВКС России поразили более десяти мест скопления боевиков ВС Украины на Запорожском направлении. На Запорожском направлении также была сорвана попытка ВСУ осуществить ротацию военнослужащих в районе Новодаровки.

Читайте также:

Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации

Во время обстрела ВСУ в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Российские военные пресекли девять атак ВСУ

#ВС РФ
#Минобороны
#наемники
Читайте нас в
Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации
Минобороны: российские войска уничтожили почти пять тысяч наемников за время спецоперации
22 июля 2023, 14:16

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ за время спецоперации на Украине уничтожили почти пять тысяч иностранных боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что еще 4910 наемников сбежали из зон боевых действий, покинув территорию Украины. Уничтожено порядка 4990 иностранных боевиков.

Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что ВКС России поразили более десяти мест скопления боевиков ВС Украины на Запорожском направлении. На Запорожском направлении также была сорвана попытка ВСУ осуществить ротацию военнослужащих в районе Новодаровки. Разведгруппа противника в районе Мирного ликвидирована, артиллеристы уничтожили украинский минометный расчет.

Читайте также:

ВКС РФ поразили более 10 мест скопления украинских боевиков

Во время обстрела ВСУ в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Российские военные пресекли девять атак ВСУ
#ВС РФ
#Минобороны
#ВСУ
#спецоперация
Читайте нас в
Во время обстрела ВСУ в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
22 июля 2023, 14:00

Фото: iStock/SergeyPankratov

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранения также получил журналист «Известий».

Напомним, ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. На данный момент МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма. В результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе.

Читайте также:

​​​​​Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма

В результате атаки ВСУ на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области
#ВСУ
#обстрел
#военкор
Читайте нас в
Украине понадобится несколько сотен лет, чтобы разминировать территорию страны
22 июля 2023, 13:29

Фото:istockphoto/Yaroslav Litun

Полное разминирование Украины займет 757 лет, если работать будут 500 саперных команд.
Такие подсчеты приводят аналитики The Washington Post. Согласно данным экспертов, разминирование нужно произвести на территории 107 тыс. кв. км. Что составляет примерно 30% украинской территории.
 
Уточняется, что за день один сапер вручную способен разминировать несколько квадратных метров. Дополнительным препятствием становится весенний период, когда территории подтоплены.
 
«По оценкам Всемирного банка, на разминирование Украины, стоимость которого составит от 2 до 8 долларов за квадратный метр, в ближайшие 10 лет уйдет $37,4 млрд долларов», — сообщает The Washington Post.
Госдеп США сообщает, что на саперные работы Вашингтон уже выделил Украине более $95 млн.

Читайте также:

Бывший разведчик Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия получат украинские территории

Экс-депутат бундестага Гердт сравнил Украину с наркоманом, который выпрашивает помощь у Запада

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области
#Украина
#мины
#сапер
Читайте нас в
Глава парламента Крыма Константинов назвал атаки на мирные объекты визитной карточкой ВСУ
22 июля 2023, 13:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаки мирных объектов визитной карточкой украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.
«У них уже есть «отработанная рабочая схема»: попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они», — заявил Константинов.

Как считает глава крымского парламента, «мрази», которые засели у власти в Киеве, способны на любые гадости, за совершение которых они надеются не получить наказание.

Напомним, ранее украинский БПЛА убил 14-летнюю девочку в Крыму во время прогулки. погибшая 14-летняя Ира гуляла с подружкой в посёлке Раздольное в Крыму. Беспилотник ударил, когда она проходила мимо магазина. Также глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма.

Читайте также:

Украинский БПЛА убил 14-летнюю девочку в Крыму во время прогулки

Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины

Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма
#Крым
#ВСУ
#атака
Читайте нас в
В Крыму эвакуируют жителей Красногвардейского района из-за атаки украинских БПЛА
22 июля 2023, 12:35

Фото: iStock/NiseriN

В Красногвардейском районе Крыма БПЛА пытался атаковать инфраструктурные объекты.
В результате атаки случилась детонация на складе боеприпасов. Власти приняли решение эвакуировать населения в радиусе 5 км от места ЧП.
 
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.
 
В связи с ЧП решено приостановить движение на Крымской железной дороге.

Читайте также:

Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины

Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки

Тревога на Крымском мосту объявлялась из-за информации о надводном БПЛА
#Крым
#БПЛА
#эвакуация
Читайте нас в
В результате атаки ВСУ на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе
22 июля 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Аксенов также сообщил, что принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге.

Напомним, ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Отмечается, что на данный момент МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма. Аксенов попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Читайте также:

Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области

Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины
#Аксенов
#Крым
#ВСУ
#атака
#беспилотники
Читайте нас в
Бывший разведчик Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия получат украинские территории
22 июля 2023, 11:59

Фото: iStock/sandsun

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Youtube-канала U.S. Tour of Duty рассказал, что Польше отойдёт часть территории Западной Украины.
Скотт Риттер считает, что это неизбежно случится. А потом Румыния и Венгрия сделают тоже самое с другими украинскими территориями.

По прогнозам бывшего американского военного, действия Польши могут привести к конфликту Варшавы с остальной Европой, впоследствии Евросоюз начнет разваливаться, а Россия не будет строить препятствия этому процессу.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что, если сохранится такой же уровень потерь ВСУ, какой наблюдается в настоящий момент, то с карты Украины исчезнет целый областной центр.

По его словам, в списке на исчезновение может оказаться, например, Житомир или Чернигов. Он также отметил, что продолжение противостояния станет причиной гибели сотен тысяч бойцов ВСУ.

Читайте также:

Экс-депутат бундестага Гердт сравнил Украину с наркоманом, который выпрашивает помощь у Запада

Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области
#Скотт Риттер
#Украина
#Польша
Читайте нас в
Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма
22 июля 2023, 11:39

Фото: сайт Кремля

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что на данный момент МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма.

Аксенов попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Новость дополняется.

Напомним, ранее в поселке Раздольное в Крыму был введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

Читайте также:

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области

Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины

В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА
#Крым
#ВСУ
#беспилотники
Читайте нас в
Экс-депутат бундестага Гердт сравнил Украину с наркоманом, который выпрашивает помощь у Запада
22 июля 2023, 10:49

Фото: iStock/JARAMA

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что Украину можно сравнить с наркоманом.
«Украина, как государство, больше не может существовать без военно-экономической помощи Запада, как наркоман, который выпрашивает всеми путями, создавая всевозможные ситуации ложью, хитростью, обманом, воровством, чтобы получить очередную дозу», — заявил Вальдемар Гердт, пишет РИА Новости.
По мнению Гердта, нынешняя киевская политика выглядит весьма печально.

Ранее военный обозреватель Чэнь Фэн написал в «Гуаньча», что Украина  падёт, если страны Запада перестанут оказывать её финансовую и военные поддержку.

По его мнению, поддержка НАТО Украины не увеличится. Сейчас с отправкой денег и боеприпасов Киеву уже начали возникать трудности. При этом западные страны начинают уставать от затянувшегося украинского конфликта и постоянных требований, которые выдвигает украинский президент Владимир Зеленский.

Читайте также:

В Белом доме высказались о потерях ВСУ

Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ

В США назвали простой способ, как Киеву провозгласить победу

 
#Украина
#ФРГ
#СВО
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников