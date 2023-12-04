ВС РФ впервые взяли в качестве трофея американский Bradley

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Российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую боевую машину пехоты Bradley. Об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь».
По данным канала, БМП принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, потерявшая с начала лета более 40 подобных машин на Запорожском направлении, а позже под Авдеевкой.
«Российским бойцам все же удалось вывести в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, ранее подбитую на Авдеевском участке. Фактически это первая объективно подтвержденная трофейная БМП этого типа», — пишет канал.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак