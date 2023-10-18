ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Запорожском направлении

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Российские военные успешно отбили семь атак ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Три атаки отбито в сторону Вербового и Новопрокоповки и одна – Копаней. Общее количество потерь противника исчисляется десятками, уничтожено не менее трёх единиц техники, включая танк», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он также добавил, что еще три атаки украинских военных были купированы в районе Старомайорского на времевском направлении. Также, по словам Рогова, северо-западнее Приютного того же направления российскими силами обнаружена и оперативно ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.
Читайте также:
Российские артиллеристы уничтожили кочующий танк ВСУ
ВСУ нанесли ракетный удар по ЦРБ в Алешках Херсонской области
Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья
Элина Позднякова