Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ за сутки уничтожили 35 украинских БПЛА

ВС РФ за сутки уничтожили 35 украинских БПЛА

Минобороны: Российские силы уничтожил 35 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки
25 июля 2023, 00:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВС России за прошедшие сутки уничтожила 35 украинских беспилотников в зоне СВО. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем Телеграм-канале.
В публикации говорится, что 35 БПЛА украинских войск были ликвидированы в районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Уточняется, что беспилотные летательные аппараты сбили в районе населенных пунктов Кременная, Пятихатки, Новая Каховка и Белогоровка.

Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и отразили пять атак на Краснолиманском направлении, отметили в оборонном ведомстве.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

СМИ: Танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти

Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России

В Минобороны Украины признали, что наступление ВСУ отстает от графика
#СВО
#БПЛА
#ВСУ
#Россия
Читайте нас в
В бундесвере раскритиковали действия ВСУ
Bild: ВС ФРГ раскритиковали действия офицеров ВСУ в секретном докладе
25 июля 2023, 00:26

Фото: iStock/macky_ch

Офицеры Вооруженных сил Германии (Бундесвер) высказали критические замечания в отношении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в секретном докладе, доступ к которому получило издание Bild.
Согласно докладу, помеченного как «только для служебного пользования», были выдвинуты претензии к способам ведения боевых действий украинской армии.

«Некоторые военные подразделения делятся на чрезмерно малые группы, что приводит к отсутствию единого ведения боя», — указывается в документе. Это увеличивает вероятность «дружественного огня».
Кроме того, немецкие военные отметили отсутствие тактики, позволяющей установить огневое преимущество в критический момент боя. Газета подчеркивает, что в таких условиях численное преимущество войск или техники, а также обучение на Западе, могут не принести ожидаемой пользы.

Читайте также:

Захарова: Завод Rheinmetall станет законной целью на Украине, если будет построен

Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard, которые поставляют на Украину

Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии
#Германия
#ВСУ
Читайте нас в
Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта с Украины
AFP: Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта зерна с Украины
25 июля 2023, 00:21

Фото: iStock/NejauPhoto

В понедельник Литва обратилась к Евросоюзу с предложением использовать порты Балтийского моря для экспорта украинского зерна в свете истечения срока действия зернового контракта, сообщает агентство France Presse, ссылаясь на письмо от трех литовских министров к комиссарам ЕС.
«Балтийские порты могут обеспечить надежную замену для транзита украинской продукции, включая зерно», — цитирует агентство текст письма.
Согласно информации агентства, в письме утверждается, что порты Балтийского моря в состоянии обеспечить транспортировку до 25 миллионов тонн зерна в год.

Читайте также:

Путин: Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и за деньги

Полянский назвал семь условий для возвращения РФ в зерновую сделку

МИД РФ: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна
#Литва
#Украина
Читайте нас в
СМИ: Танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти
Handelsblatt: Украинские танки заправляют дизелем, произведенным из российской нефти
25 июля 2023, 00:05

Фото: iStock/Michele_Ursi

Украинская военная техника и танки, судя по всему, все больше используют дизель, произведенный из российской нефти, который поступает через Венгрию и Турцию, пишет издание Handelsblatt.
«Это война парадоксов: украинские танки, похоже, все больше зависят от нефти, пришедшей из России. Украинская таможня отмечает рост импорта дизельного топлива из Венгрии и Турции, где на местных НПЗ перерабатывают нефть, большей частью импортированную из России», — отмечает издание.
В то же время, те компании, которые не получают нефтяное сырье из России, утрачивают свои позиции на украинском рынке. По мнению Handelsblatt, это связано с конкурентным преимуществом венгерской компании MOL перед другими европейскими нефтяными компаниями, поскольку у нее есть специальное разрешение Евросоюза на продолжение поставок российской нефти на свои НПЗ.

Читайте также:

Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства

Правительство РФ намерено ввести ограничение экспорта бензина

Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard, которые поставляют на Украину
#танки
#СВО
#Украина
Читайте нас в
Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России
Белый дом после атаки дронов на Москву заявил, что не поддерживает атаки ВСУ вглубь России
24 июля 2023, 23:11

Фото: istockphoto/AlexandrBognat

Соединенные Штаты не одобряют военные действия ВСУ на территории России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя ситуацию с беспилотниками, атаковавшими Москву.

«Мы явно выразили нашу позицию, которая заключается в том, что мы не одобряем атаки на территории России», — цитирует ее РИА Новости.
Жан-Пьер также отметила, что с точки зрения США, Крым, который также стал объектом бомбардировки, принадлежит Украине. Она указала на Россию как на сторону, отвечающую за продолжающийся конфликт, и добавила, что мир в регионе мог бы быстро наступить, если бы Россия отозвала свои войска.

Читайте также:

МИД: Россия оставляет за собой право жёстко ответить на атаку БПЛА на Москву

Военный эксперт Калинин заявил, что Украина для отчетности ударила беспилотниками по Москве

На Комсомольском проспекте в Москве взрывом БПЛА выбито несколько окон

#БПЛА
#США
#Украина
Читайте нас в
Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с герба
Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с ее герба и флага
24 июля 2023, 23:02

Фото: iStock/Liukov

Руководитель областной военной администрации Киева Руслан Кравченко объявил о планах по изменению герба и флага региона, заменив на них изображение Георгия Победоносца. Причина заключается в том, что этот общехристианский святой также представлен на гербах Москвы и Московской области.
В своих соцсетях Кравченко также отметил, что геральдическая экспертиза существующей символики региона была проведена по инициативе Киевской областной военной администрации. Новый герб и флаг прошли экспертизу в Институте истории Национальной академии наук Украины.

Эксперты предложили использовать образ ангела в качестве основы для герба.

«Герб с ангелом можно было увидеть на больших государственных печатях Великого княжества Литовского», — добавил Кравченко.
Читайте также:

Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства

Сбежавших украинок призвали вернуться на Родину, чтобы спасти ее

Украина признала ответственность за атаку БПЛА на Москву
#Украина
#СВО
Читайте нас в
В Минобороны Украины признали, что наступление ВСУ отстает от графика
В Минобороны Украины заявили, что контрнаступление ВСУ отстает от графика
24 июля 2023, 22:52

Фото: iStock/Olena_Z

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, однако идёт по плану. Об этом сообщает CNN.
Резников отметил, что не каждое контрнаступление должно быть быстрым. При этом он назвал трудности, с которыми сталкиваются ВСУ при попытках прорвать российскую оборону.

«Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия фронта. И против нас множество врагов. Это война, это не компьютерная игра», – сказал Резников.
 
Он также объяснил, что украинские военные были вынуждены голыми руками расчищать от мин тропы через поля, отметив, что российская оборона имеет серьезные заминированные зоны безопасности, через которое крайне трудно прорваться.

Читайте также:

В США считают, что обеспечили Украину всем необходимым для наступления

NYT: солдаты ВСУ не могут сбивать российские дроны «Ланцет»

Раскрыта продолжительность жизни украинских военных при наступлении
#спецоперация
#ВСУ
#контрнаступление
Читайте нас в
В зоне СВО погиб командующий «Ленинградским полком» полковник Вашутин
Полковник Вашутин погиб в зоне спецоперации
24 июля 2023, 19:58

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В зоне спецоперации погиб командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашутин. Об этом рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
По его словам, 14 июля Вашутин получил смертельное ранение в ходе боевых действий, пытаясь вместе со своим подразделением оказать помощь оказавшимся в окружении бойцам «Шторма». Однако ВСУ заметили их движение и вступили с ними в бой.

«В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечён от однополчан и серьёзно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», — рассказал Бельский.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью полковника, подчеркнув, что Вашутин посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации.

Читайте также:

Краснодарский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб командир отряда спецназа «Ахмат» Писаренко

Глава избирательной комиссии из Приморья погиб в зоне СВО
#СВО
#спецоперация
#Евгений Вашутин
Читайте нас в
Американский журналист был ранен в результате атаки беспилотника под Артемовском
24 июля 2023, 18:53

Фото: istockphoto/NiseriN

Журналист видеоредакции Agence France-Presse (AFP), гражданин США Дилан Коллинз пострадал в результате атаки беспилотника под Артемовском (Бахмут). Как сообщили в агентстве, он получил множественные осколочные ранения.
Видеожурналист участвовал в съемках репортажа на позициях украинских военнослужащих неподалеку от Артемовска в ДНР, когда участок подвергся атаке БПЛА. Чей именно был беспилотник в агентстве не уточняют, передает ТАСС. 

Коллеги Коллинза рассказали, что его эвакуировали в ближайший госпиталь. Однако не сообщили, в какой именно госпиталь и в каком населенном пункте. По данным AFP, журналист находится в сознании, ему оказана необходимая медицинская помощь. Состояние его не внушает опасений за его жизнь.

В мае AFP сообщало о гибели своего сотрудника, 32-летнего Армана Сольдена, в районе Артемовска. Погибший занимал должность видеокоординатора на Украине.

Читайте также:

Французский журналист погиб под Артемовском

В сражении погиб несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского

Марочко сообщил о больших потерях ВСУ под Артемовском и Соледаром

#журналист
#afp
#артемовск
#беспилотник
#репортаж
#позиции
Читайте нас в
NYT: солдаты ВСУ не могут сбивать российские дроны «Ланцет»
24 июля 2023, 17:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные считают российский ударный дрон «Ланцет» большой проблемой, так как их практически невозможно сбить. Об этом пишет The New York Times.
«Для нас это очень большая проблема. "Ланцеты" трудно сбить, потому что они больше похожи на управляемые бомбы, чем на дроны», - рассказал украинский военный в интервью изданию.

При этом другой украинский солдат добавил, что они могут засечь «Ланцеты» не более чем на 15 секунд. Кроме того, в статье говорится, что армия России значительно превосходит ВСУ в плане радиоэлектроники. Уточняется, что российские военные имеют возможность обнаруживать сигналы сотовых телефонов, а также глушить GPS и радиочастоты.

Читайте также:

Мантуров: В РФ сейчас ежемесячно производится больше боеприпасов, чем за весь 2022 год

Раскрыта продолжительность жизни украинских военных при наступлении

Рогов раскрыл хитрую тактику ВСУ на поле боя
#ВСУ
#ВС РФ
#спецоперация
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников