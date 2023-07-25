ВС РФ за сутки уничтожили 35 украинских БПЛА

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ВС России за прошедшие сутки уничтожила 35 украинских беспилотников в зоне СВО. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем Телеграм-канале.
В публикации говорится, что 35 БПЛА украинских войск были ликвидированы в районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Уточняется, что беспилотные летательные аппараты сбили в районе населенных пунктов Кременная, Пятихатки, Новая Каховка и Белогоровка.
Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и отразили пять атак на Краснолиманском направлении, отметили в оборонном ведомстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян