ВС РФ захватили большое количество натовского оружия

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ходе боев за освобождение территорий Луганской народной республики, российские военнослужащие захватили большое количество вооружения, поставленного Украине странами НАТО. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
Ранее, Марочко сообщил, что на Украине возбудили уголовное дело по факту хищения оружия, которое военнослужащие крадут у себя самих.
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