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Российские военнослужащие добровольческого ударного отряда «Барс-10» на Запорожском направлении захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины с американским оружием. Об этом рассказал командир отряда с позывным Сатурн изданию РИА Новости.
«При штурме укрепрайона в лесополосе завязался бой. Отбили опорный пункт противника. И там оказалось брошенное американское оружие», — сказал он.Среди вооружения обнаружили пулемет «Браунинг» калибра 12,7 мм и боеприпасы к нему производства США.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак