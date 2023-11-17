ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

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Вооруженные силы РФ за последнюю неделю заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции», — заявил генерал-лейтенант.Отмечается, что подразделениям «Востока» удалось отбить 2 атаки двух украинских штурмовых групп в районах Новомихайловки и Никольского в ДНР.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.
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Алина Юрчак