ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю. 

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В министерстве обороны России сообщили, что российская армия нанесла за неделю одиннадцать ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины.
Напомним, ранее глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. По словам Рогова, количество потерь противника исчисляется десятками. Он также отметил бойцов 291 полка.
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Екатерина Коршунова