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ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю

ВС РФ за неделю 11 ударили по военным объектам Украины, нарушив матобеспечение
16 сентября 2023, 14:39
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

В министерстве обороны России сообщили, что российская армия нанесла за неделю одиннадцать ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины.

Отмечается, что ВС РФ удалось нарушить украинское материально-техническое обеспечение. В ведомстве добавили, что российские войска уничтожили крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.

Напомним, ранее глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. По словам Рогова, количество потерь противника исчисляется десятками. Он также отметил бойцов 291 полка.

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Полтавский военком пожаловался на потерю до 90% личного состава за год
Виталий Бережной заявил, что военные нуждаются в пополнении воинских частей
16 сентября 2023, 14:45

Фото: istockphoto JARAMA

Украинская армия несет большие потери, до 90% личного состава, который прибыли в подразделения осенью прошлого года, покинули зону боевых действий. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережной.
По его словам, из 100 человек в подразделении ВСУ, осталось 10-20 военнослужащих. Остальные погибли, либо получили ранения. 
 
Также, Бережной отметил, что в области низкие показатели мобилизации. Он обратился к депутатам с просьбой решить вопрос с увеличением темпов призывов местных граждан. По информации Бережного, план мобилизации выполнен только на 13%.

Военное положение введено на Украине 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Однако, СМИ регулярно сообщают о трудностях с мобилизации украинских граждан. 

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В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России
Сенатор назвал заявление о готовности Украины объявить войну России блефом Киева
16 сентября 2023, 14:20

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев написал в своем телеграм-канале, что заявление из Киева объявить войну России — это блеф, желание удержать свою власть и отменить выборы в стране.
«Ведь коллективный Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта на Украине, ибо понимает, что шанс её на победу — это из мира фантастики», — пояснил сенатор.

Бондарев отметил, что американский подопечный Зеленский постепенно выходит из под контроля. Он также добавил, что Североатлантический альянс не решится создавать полномасштабную войну из-за страны 404.

Напомним, ранее Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается объявить войну России уже этой осенью. По словам Кивы, Зеленский таким образом хочет вернуть интерес мирового сообщества и отменить проведения выборов президента. Помимо этого, такие поступки могут привести к экономическому кризису и повысит угрозу перерастания в третью мировую войну.

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#рф
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Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино
Рогов: российские военные обратили в бегство штурмовые группы ВС у Работино
16 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино в Запорожской области, передает РИА Новости.
По словам Рогова, количество потерь противника исчисляется десятками. Он также отметил бойцов 291 полка.

Рогов сообщил, что в районе Работино разрушили пункт временной дислокации украинских боевиков.

Напомним, ранее глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что в районе реки Оскол в Харьковской области идут «серьезные бои». По словам Ганчева, украинские войска несут огромные потери. Он также сообщил о работе артиллерии и авиации на данном участке боевых действий. Ганчев подчеркнул, что на данный момент не может раскрыть всех подробностей, так как бой еще продолжается, однако отметил, что у российских войск «все получается, как нужно».

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#спецоперация
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В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол
Власти Харьковской области сообщили о колоссальным потерях ВСУ при боях у Оскола
16 сентября 2023, 13:01

Фото: iStock/zabelin

Глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что в районе реки Оскол в Харьковской области идут «серьезные бои», передает РИА Новости.
По словам Ганчева, украинские войска несут огромные потери. Он также сообщил о работе артиллерии и авиации на данном участке боевых действий.

Ганчев подчеркнул, что на данный момент не может раскрыть всех подробностей, так как бой еще продолжается, однако отметил, что у российских войск «все получается, как нужно».

Напомним, ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал.

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#россия
#вс рф
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Зеленскому сообщили жуткие новости с фронта
Экс-разведчик Риттер: ВСУ всеми силами пытаются дотянуть до начала сезона дождей
16 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/Tomas Ragina

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал. Об этом Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
Риттер подчеркнул, что такая тактика несет в себе огромные риски для украинских войск, так как в процессе ее исполнения армия может потерять еще большее число солдат. По словам американского бывшего разведчика, ВС РФ не согласится на заморозку боевых действий в сезон дождей и грязи, поскольку умеет отлично воевать даже в таких условиях. 

Напомним, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб. Макгрегор подчеркнул, что из-за большого числа потерь, украинские войска потеряли способность вести боевые действия на земле и теперь перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, используя разведывательную информацию стран НАТО. 

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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу
16 сентября 2023, 11:52

Фото: iStock/Photoboyko

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской.
Сообщается, что в 11:10 сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. Через некоторое время тревогу объявили в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове слышны взрывы. Мэр Харькова призвал всех жителей находиться в укрытиях.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить в октябре, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

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#украина
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СМИ сообщают о взрывах в Харькове
В Харькове слышны взрывы, в регионе объявлены тревога
16 сентября 2023, 11:17

Фото: IStock/sandsun

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Харькове слышны взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны».
«В областях, где объявлена тревога - угроза применения баллистических ракет», – говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской — власти. Отмечается, что мэр Харькова призвал всех жителей находиться в укрытиях.

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В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS
МИД Украины: переговоры с США по ATACMS идут, скоро Киев получит ракеты
16 сентября 2023, 10:55

Фото: iStock/vadimrysev

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS на Украину продолжаются, Киев получит от Вашингтона этот тип вооружений. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Николенко отметил, что предстоящий визит украинского лидера Зеленского в США c выступлением на Генассамблее ООН послужит «консолидации мирного плана, вовлекая в него как можно больше государств». По словам Николенко, Зеленский планирует обсудить вопрос альтернативных источников поставок зерна.

Напомним, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «всегда» готовит новые пакеты военной помощи для Киева и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе.

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В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине
Полковник Макгрегор: ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов
16 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб. Об этом Макгрегор сообщил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
Макгрегор подчеркнул, что из-за большого числа потерь, украинские войска потеряли способность вести боевые действия на земле и теперь перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, используя разведывательную информацию стран НАТО. Бывший советник главы Пентагона отметил, что прямая помощь украинским боевикам  делает Запад непосредственным участником конфликта с РФ, что в дальнейшем может повлечь за собой жесткий ответ с российской стороны.

По словам Макгрегора, новая тактика ВСУ не оставит России другого выбора, кроме как закончить конфликт поражением Киева.

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