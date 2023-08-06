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ВС России ночью нанесли высокоточный удар по базам ВСУ

06 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам украинских войск в районах Старконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.
Отмечается, что цель достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

Напомним, ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Отмечается, что российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500. По словам начальника пресс-центра Вадима Астафьева, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе, с помощью которого она делается управляемой.


Астафьев подчеркнул, что штурмовые самолеты Су-25 поразили скопления живой вражеской силы на Лисичанском, Солидаро-артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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#сша
#самолёты
#бпла
#всу
#минобороны
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Экс-разведчик Риттер: президент Зеленский обрек бронетанковые отряды ВСУ на убой
06 августа 2023, 12:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны НАТО заставили президента Украины Владимира Зеленского снова отправить механизированные батальоны украинских войск на убой. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Redacted.
Как отмечает Риттер, в НАТО недовольны ходом контрнаступления ВСУ, так как украинские солдаты не добиваются поставленных целей и стали меньше использовать технику Запада во время боевых действий.

Это послужило причиной давления лидеров НАТО на Зеленского, чтобы он вернулся к прежней западной тактике. В противном случае Киев может лишиться военной поддержки Запада.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США обвинят киевский режим в поражении и уйдут, так как хотят «отмежеваться» от крупного поражения. 

По словам экс-советника главы Пентагона, такой подход говорит о том, что американцы начинают признавать то, что Украина стала колоссальной проблемой для США. Макгрегор отметил, что США недооценили силы РФ, тем самым совершили большую ошибку, которая стоила всей украинской нации.

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#сша
#украина
#режим
#солдаты
#нато
#всу
#киев
#рф
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В Раде назвали сумму международной помощи Киеву с февраля 2022 года
Депутат Железняк: Украина получила от международных партнеров 60 миллиардов долларов с начала СВО
06 августа 2023, 11:27

Фото: iStock/Pineapple Studio

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Киев получил от международных партнеров 60 миллиардов долларов в виде кредитов и грантов с февраля прошлого года. Об этом Железняк сообщил в своем телеграм-канале.
По словам депутата Рады, на первом месте по уровню поддержки Киева стоит США, которые предоставили Киеву порядка 20 миллиардов долларов. Далее следует ЕС — 19,39 миллиарда долларов и МВФ —около 6,30 миллиарда долларов. 

Напомним, ранее опрос CNN показал, что более половины американцев выступают против одобрения очередных пакетов помощи Украине. 55% респондентов выступили против одобрения Конгрессом США дополнительных траншей помощи. В опросе приняли участие около 1,2 тыс. жителей США.

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#сша
#ес
#ракеты
#помощь
#доллар
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Экс-советник Макгрегор: США обвинят Украину в поражении и уйдут
06 августа 2023, 10:30

Фото: iStock/Jon Rehg

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США обвинят киевский режим в поражении и уйдут, так как хотят «отмежеваться» от крупного поражения. Об этом Макгрегор сообщил во время интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
По словам экс-советника главы Пентагона, такой подход говорит о том, что американцы начинают признавать то, что Украина стала колоссальной проблемой для США. Макгрегор отметил, что США недооценили силы РФ, тем самым совершили большую ошибку, которая стоила всей украинской нации.

Экс-советник добавил, что американцы пытаются свалить свой пропал на Украину и скрыться.

Напомним, ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500. 

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#сша
#военные
#украина
#бпла
#всу
#рф
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Партия Шольца призывает передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
06 августа 2023, 10:23

Фото: iStock/bluejayphoto

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц в первый раз призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Об этом Андреас Шварц заявил в интервью изданию Der Spiegel.
 
По его словам, контрнаступление ВСУ идёт не так быстро, как хотелось бы, и армия Украины не располагает серьезной авиацией для его поддержки.

«Тут остаётся только управляемое оружие, а именно крылатые ракеты Taurus, с помощью которых украинская армия может преодолеть созданные российской армией минные поля и отвоевать территорию», —объяснил Андреас Шварц.
По мнению депутата, Берлин теряет время, когда отказывается от поставок крылатых ракет, как это уже было в ситуации с поставками танков.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решений по поводу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не является приоритетом в вопросе военной поддержки Украины, выразив опасения, связанные с передачей подобного вооружения Киеву.

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Аморим считает необходимым участие РФ в переговорах по украинскому конфликту


#украина
#сво
#германия
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В Херсонской области погибли мирные жители после обстрела ВСУ
06 августа 2023, 10:12

Фото: istockphoto/Standart

В результате обстрела ВСУ Горностаевки в Херсонской области погибли два мирных жителя.
Об этом 6 августа рассказал представитель экстренных служб Херсонской области.
 
«В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения, несовместимые с жизнью, два мирных жителя», — сообщил источник.
Ранее, 4 августа, украинские войска обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку в нескольких метрах от очереди. Никто не пострадал.
 
ВСУ каждый день обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ уничтожила над Карачаевским районом 2 БПЛА самолётного типа.

Данная информация появилась в Telegram-канале губернатора Брянской области Александра Богомаза. Сообщается, что разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

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#всу
#сво
#украина
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Бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
06 августа 2023, 10:12

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Отмечается, что российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500. По словам начальника пресс-центра, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе, с помощью которого она делается управляемой.

Астафьев подчеркнул, что штурмовые самолеты Су-25 поразили скопления живой вражеской силы на Лисичанском, Солидаро-артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ уничтожила над Карачаевским районом 2 БПЛА самолётного типа. Разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

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#губернатор
#самолёты
#военные
#мать
#бпла
#сотрудники
#всу
#вс рф
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Захарова прокомментировала установку трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве
06 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/JARAMA

Установка трезубца вместо герба СССР на монумент «Родина-мать» в Киеве и переименование его в «Украину-мать» демонстрирует сущность киевского режима.
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», — такой комментарий оставила Мария Захарова в телеграм-канале.
Демонтировать герб собирались ещё в 2015 году, но постоянно откладывали из-за высокой стоимости. Также были опасения по поводу нарушения устойчивости монумента.

13 июля этого года государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение на проведение снятия символики.

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что герб будет помещён в музей, посвящённый участию Украины во Второй мировой войне.

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#мария захарова
#украина
#сво
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Аморим считает необходимым участие РФ в переговорах по украинскому конфликту
06 августа 2023, 09:29

Фото: iStock/Ayman Hussain

Переговоры по разрешению украинского конфликта нужно проводить при участии России.
Данное заявление сделал советник президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в Саудовской Аравии, пишет портал G1.
 
«Любые настоящие переговоры должны включать все стороны. Хотя Украина является самой большой жертвой, но, если мы действительно хотим мира, должны как-то привлечь Москву в этот процесс», — сказал Селсу Аморим.
В Джидде идут переговоры на уровне советников по национальной безопасности. Участвуют представители более 30 государств. В течение двух дней они примут необходимые решения о вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. При этом Россию приглашать на переговоры не стали.

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#украина
#россия
#сво
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В Харькове звучат взрывы
06 августа 2023, 09:19

Фото: iStock/FelixRenaud

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
В Харькове произошли взрывы.  Об этом пишут местные СМИ.
 
Воздушная тревога начала работать только после серии громких звуков. Какой именно объект оказался под ударом, не сообщается.

Ранее на территории Киевской области и в ряде других районов Украины – на востоке, юге и в центре страны, 6 августа ночью дважды прозвучала воздушная тревога. Эту информацию подтверждают данные электронной карты от министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно предоставленным данным, сигналы тревоги активировались в 3:17 по московскому времени. Также тревожные уведомления были зафиксированы в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Сумской областях, а также в районах Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Киева.

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#харьков
#взрывы
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