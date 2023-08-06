ВС России ночью нанесли высокоточный удар по базам ВСУ

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Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам украинских войск в районах Старконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.
Отмечается, что цель достигнута. Все назначенные объекты были поражены.
Напомним, ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Отмечается, что российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500. По словам начальника пресс-центра Вадима Астафьева, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе, с помощью которого она делается управляемой.
Астафьев подчеркнул, что штурмовые самолеты Су-25 поразили скопления живой вражеской силы на Лисичанском, Солидаро-артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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Напомним, ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Отмечается, что российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500. По словам начальника пресс-центра Вадима Астафьева, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе, с помощью которого она делается управляемой.
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Екатерина Коршунова