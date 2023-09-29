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ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях

МО: российские войска отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
29 сентября 2023, 05:37
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы России успешно отразили шесть атак украинских войск на направлениях Авдеевского, Артемовского и Лисичанского, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили агентству РИА Новости.

Согласно его заявлению, войска Южной группировки успешно отбили шесть атак со стороны Вооруженных Сил Украины в направлениях Лисичанск, Артемовск и Авдеевка. Кроме того, при помощи авиации группировки были уничтожены пункты временной дислокации и скопления вооружения и военной техники в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск, Дзержинский и Федоровка.

Минесашвили также отметил, что Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 20 районах. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинских войск и территориальной обороны в Донецкой Народной Республике в районах Победа и Розовка.

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#вооружения
#артемовск
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Украинские пилоты приступили к обучению в США
В США начались курсы английского языка для украинских пилотов
29 сентября 2023, 05:43

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Первая группа украинских летчиков начала процесс обучения на территории Соединенных Штатов, объявила заместителем пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ​в своем аккаунте в Twitter.
Она подчеркнула, что обучение включает в себя языковую подготовку, и сообщила, что курсы английского языка уже начались. При этом детали, такие как количество летчиков и сроки завершения курсов, не были разглашены. Сабрина Сингх отметила, что продолжительность языковой подготовки будет зависеть от индивидуальных навыков и профессионализма обучающихся.

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#украина
#обучение
#блинкен
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Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР
МО: российская артиллерия уничтожила пункты дислокации украинских войск в ДНР
29 сентября 2023, 05:32

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллерийские силы группировки «Юг» Российских вооруженных сил успешно уничтожили пункты временной дислокации украинских войск и территориальной обороны в районах Победа и Розовка (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра данной группировки Георгий Минесашвили агентству РИА Новости.
Уничтоженные пункты временной дислокации противника принадлежали 95-й десантно-штурмовой бригаде и 106-й бригаде территориальной обороны.

В результате боевых действий противник потерял следующее вооружение и технику: орудие M777, две гаубицы Д-20 и одну «Мста-Б», станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля и 8 беспилотных летательных аппаратов.

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#вооружение
#всу
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Журналист Репке: Российская армия становится всё сильнее, пока ВСУ несут потери
29 сентября 2023, 05:23

Фото: сайт Минобороны РФ

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что армия России с каждым днём становится сильнее, в то время как ВСУ теряют своих лучших бойцов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Репке добавил, что по мнению польских военных экспертов Украине сейчас в первую очередь нужна не западная техника, а профессиональные военные. Специалисты также обратили внимание на улучшение российских БПЛА.

«Их новые «Герани» производят меньше шума, из-за чего их сложнее засечь. «Ланцеты» приобрели еще большую дальность. Дроны решат исход этой войны», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дроны
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Беспилотник повредил подстанцию в Курской области
Старовойт: в Курской области БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию
29 сентября 2023, 05:11

Фото: iStock/valio84sl

В Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Романа Старовойта.
В результате инцидента произошел пожар в одном из трансформаторов, что привело к обесточиванию пяти населенных пунктов и местной больницы.

Органы пожарной безопасности уже направились на место события, и восстановление электроснабжения начнется, как только безопасность этого позволит. Ранее, губернатор также сообщил о работе систем ПВО в Курском районе.

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#пво
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Германия разрешила концерну Rheinmetall производить оружие на Украине
Власти ФРГ разрешили концерну Rheinmetall создать предприятие на Украине
29 сентября 2023, 04:16

Фото: iStock/photosvit

Ведомства Германии выдали разрешение оружейной компании Rheinmetall на осуществление производства вооружений на Украине, сообщила пресс-служба компании на своем сайте.
Федеральное антимонопольное ведомство Германии одобрило предложение Rheinmetall о создании совместного предприятия с корпорацией «Украинская оборонная промышленность». Это предприятие будет ответственным за техническое обслуживание, а также сборку, производство и разработку военной техники, и будет базироваться в Киеве.

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В Британии признали недооценку мощности российской обороны
Глава генштаба Британии Радакин: Запад недооценил мощность линии обороны ВС РФ
29 сентября 2023, 01:57

Фото: iStock/andriano_cz

Заявление главы генштаба Великобритании Тони Радакина указывает на недооценку западными странами мощности российской обороны, передает The Times.
Это, по его мнению, объясняет медленные темпы контрнаступления украинских войск. Радакин также подчеркивает, что в настоящее время ведется «война на истощение», и необходимо быть более осторожными в ожиданиях относительно результатов украинского наступления в ближайшем будущем.

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В Британии предрекли замену Зеленского из-за его отказа от переговоров с Россией
The Spectator: Зеленского заменят тем, кто согласится на переговоры с Россией
29 сентября 2023, 01:40

По мнению британского издания The Spectator, Владимир Зеленский рискует лишиться своей должности из-за его нежелания вступать в переговоры с Россией по украинскому конфликту.
В статье подчеркивается, что западные страны намерены поддержать назначение другого лидера, который готов провести переговоры с Москвой. Однако, как отмечает издание, шансы на выбор такого лидера демократическим путем крайне малы.

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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Страна.ua: в Киеве прогремел взрыв
28 сентября 2023, 23:12

Фото: iStock/JARAMA

По информации украинского издания «Страна.ua», в Киеве произошел взрыв.
«Сообщают о взрыве в Киеве», — пишет издание в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты, предоставленной министерством цифровой трансформации Украины, в городе не объявляли воздушную тревогу. На данный момент официальной информации о произошедшем взрыве нет.

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#пво
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ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
МО: ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
28 сентября 2023, 23:01

Фото: iStock/Yurchello108

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздушном пространстве над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно сообщению, инцидент произошел 28 сентября около 21:00 по московскому времени, когда ВСУ предприняли попытку осуществить атаку с использованием БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на территории России. Дежурные средства ПВО успешно уничтожили украинский беспилотник, нарушивший воздушное пространство над Белгородской областью.

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