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Вооруженные силы России успешно отразили шесть атак украинских войск на направлениях Авдеевского, Артемовского и Лисичанского, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили агентству РИА Новости.
Минесашвили также отметил, что Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 20 районах. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинских войск и территориальной обороны в Донецкой Народной Республике в районах Победа и Розовка.
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