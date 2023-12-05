ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

ВС России почти полностью заняли жилую застройку в населённом пункте перед Курахово на Донецком направлении, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».