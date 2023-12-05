ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС России почти полностью заняли жилую застройку в населённом пункте перед Курахово на Донецком направлении, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».
«На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов. Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов — и оборона противника полностью рухнет», — цитирует агентство слова собеседника.
Он уточнил, что дальше вглубь позиций противника в районе Курахово, контролируемого Киевом, идёт сеть защитных укреплений.
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Диана Аванесян