ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

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Начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас сообщил, что в Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» с помощью гаубицы Д-20 подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования украинской армии, передает РИА Новости.
По словам начальника штаба, поражение военному объекту было нанесено с первого выстрела. Оперативным методом силовых структур было установлено, что в машине, которая возглавляла колонну находились высокопоставленные офицеры командования украинской армии.
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Екатерина Коршунова