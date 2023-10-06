ВС России ударили по азовцам* на краснолиманском направлении

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Войска, действующие в составе группировки «Центр», совершили удар по штурмовым группам Вооруженных сил Украины и бригаде «Азов» на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра данной группировки, Александр Савчук, передает ТАСС.
Атака была проведена в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате огневого поражения, нанесенного Вооруженными Силами России, более 40 военнослужащих противника были уничтожены.
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Артем Кузьмин