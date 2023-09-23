ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет

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Вооруженные силы РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве также отметили, что российская армия уничтожила установки РСЗО и зенитных комплексов, которые Запад передал Украине.
Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard были добиты «Ланцетами» гвардейцев 1-ой танковой армии Западной группировки войск на Купянском направлении в ЛНР. При этом уточняется, что украинские военные в ужасе сбежали, понимая, что эти машины являются первостепенными целями для ВС РФ.
Напомним, Украина потеряла штурмовую группу, которая состояла более чем из 10 украинских силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в населенном пункте Клещеевка под Артемовском в ДНР.
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Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard были добиты «Ланцетами» гвардейцев 1-ой танковой армии Западной группировки войск на Купянском направлении в ЛНР. При этом уточняется, что украинские военные в ужасе сбежали, понимая, что эти машины являются первостепенными целями для ВС РФ.
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Екатерина Коршунова