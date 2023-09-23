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ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет

ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов с обедненным ураном
23 сентября 2023, 13:39
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве также отметили, что российская армия уничтожила установки РСЗО и зенитных комплексов, которые Запад передал Украине.

Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard были добиты «Ланцетами» гвардейцев 1-ой танковой армии Западной группировки войск на Купянском направлении в ЛНР. При этом уточняется, что украинские военные в ужасе сбежали, понимая, что эти машины являются первостепенными целями для ВС РФ.


Напомним, Украина потеряла штурмовую группу, которая состояла более чем из 10 украинских силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в населенном пункте Клещеевка под Артемовском в ДНР.

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В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты
Развожаев: в парке Учкуевка в Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты
23 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/RamonCast

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что части сбитой ракеты обнаружены в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя.
По данным губернатора, на данный момент парк закрыт, территория оцеплена. Развожаев попросил всех сохранять спокойствие.

Напомним, сегодня утром, 23 сентября Развожаев сообщил о том, что в Севастополе система ПВО сбила ракету. Ракетные обломки упали в районе причала Сухарной балки.

Над городом была поднята дымовая завеса. Позднее губернатор объявил о новой ракетной опасности. Позже Развожаев заявил об отмене ракетной опасности в городе. 

Ранее пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом. По МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. 

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NYT: военные планы Зеленского приводят к разногласиям между Украиной и США
23 сентября 2023, 13:16

Фото: iStock/alzay

Военные планы Владимира Зеленского все чаще становятся причиной разногласий между Украиной и США. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что военное руководство США не понимает необъяснимое желание украинского лидера Зеленского вернуть Артемовск, о котором он заявил накануне. В материале статьи говорится, что Киев уже понес колоссальные потери, поэтому желание вернуть Артемовск не имеет смысла.

Сообщается, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, не достигнет своих целей по «отрезанию или сужению сухопутного моста в Крым». 

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина потеряла штурмовую группу, которая состояла более чем из 10 украинских силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в населенном пункте Клещеевка под Артемовском в ДНР.

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#крым
#всу
#киев
#артемовск
#контрнаступление
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Киев потерял штурмовую группу при попытке штурма российских позиций в Клещеевке
23 сентября 2023, 12:23

Фото: iStock/Olena_Z

Украина потеряла штурмовую группу, которая состояла более чем из 10 украинских силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в населенном пункте Клещеевка под Артемовском в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее начальник разведки дивизии с позывным Феникс сообщил, что подразделения десантников из Ивановской дивизии заняли позиции на северной окраине населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и контролируют доступ к железной дороге. Феникс подчеркнул, что Клещеевка давно уже не существует как населенный пункт и не представляет интереса для украинских войск, поэтому российские войска заняли позиции на рубеже железной дороги и установились в нескольких домах на северной окраине села.

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#вс рф
#украина
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В США забили тревогу из-за нового российского оружия
19FortyFive: авиабазы ВСУ оказались под угрозой из-за нового варианта «Ланцета»
23 сентября 2023, 12:14

Фото: iStock/NiseriN

Обозреватель Майя Карлин написала, что новый вариант беспилотника «Ланцет» способен поражать цели на дальнем расстоянии, представляя угрозу авиабазам ВСУ. Об этом говорится в статье 19FortyFive.
По мнению Карлин, при размещении новых истребителей, таких как F-16, украинские войска должны учитывать более мощные беспилотники ВС РФ. Она также считает, что российские удары «Ланцетами» по украинским авиабазам в Кривом Роге показывают, что беспилотники теперь могут поражать цели на более дальнем расстоянии.

Напомним, ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что российский беспилотник «Ланцет» оказался способным поражать цели на большей дистанции, чем изначально предполагалось.

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#сша
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#всу
#вс рф
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В Киеве сообщили об отключении Starlink над Крымом
23 сентября 2023, 11:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Илон Маск на месяц отключал Starlink над Крымом.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил медиакомпании Drive, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом.
 
По информации Буданова, отключение сигнала над Крымом длилось месяц, а в начале контрнаступления ВСУ сигнала над полуостровом не было вообще.
 
Буданов сказал, что украинские войска широко используют продукцию и услуги Маска, и без них «была бы катастрофа».

Ранее руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о судьбе танков и ракет, которые поставят Украине.

По его словам, американские танки Abrams, которые в ближайшем будущем должны получить ВСУ, на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию». Буданов высказал мнение, что Abrams должны применяться в специфических, хорошо подготовленных операциях. В противном случае, если их применять в обычных боях, то «они не проживут».

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#всу
#сво
#крым
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В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН
Экс-аналитик ЦРУ: Украина потеряла регионы, необходимые для США из-за ресурсов
23 сентября 2023, 10:54

Фото: iStock/ValleraTo

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что визит Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Украиной регионов, которые необходимы Вашингтону ради доступа к природным ресурсам. Об этом Джонсон сообщил в интервью на Youtube-канале Стивена Гарднера.
Джонсон пояснил, что Вашингтон желал получить доступ к богатым природными ресурсами регионам Украины до того, как они были освобождены РФ. По мнению Джонсона, из-за этого США потеряли интерес к Украине, из-за чего Зеленский был недоволен встречами в ООН, так как ему не пообещали новые поставки вооружений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя очень эмоционально в отношении стран-поставщиков вооружения. Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, недостаточно быстро осуществляют поставку вооружений. 

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#вооружения
#рф
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В Севастополе заявили об отбое ракетной опасности
Глава Севастополя заявил об отбое объявленной повторно ракетной опасности
23 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отмене ракетной опасности в городе. Об этом Развожаев написал в телеграм-канале.
Напомним, в Севастополе система ПВО сбила ракету. Её обломки упали в районе причала Сухарной балки. 

Над городом была поднята дымовая завеса. Позднее губернатор объявил о новой ракетной опасности.

Ранее пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом. По МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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#пво
#севастополь
#крым
#ракета
#опасность
#жители
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Буданов признал, что танки Abrams «долго не проживут»
23 сентября 2023, 10:24

Фото: iStock/Michael Vi

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о судьбе танков и ракет, которые поставят Украине.
В интервью порталу War Zone Кирилл Буданов сказал, что американские танки Abrams, которые в ближайшем будущем должны получить ВСУ, на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию».
 
Буданов высказал мнение, что Abrams должны применяться в специфических, хорошо подготовленных операциях. В противном случае, если их применять в обычных боях, то «они не проживут».
 
По мнению Буданова, если бы США поставили Украине «по меньшей мере сотни» дальнобойных ракет ATACMS, то можно было бы изменить ситуацию, сложившуюся на фронте.

Ранее научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон сказала, что переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей.

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#всу
#сво
#танки
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В Севастополе предупредили о повторной ракетной опасности
23 сентября 2023, 09:48

Фото: iStock/petervician

В городе звучит сигнал воздушной тревоги.
Жителей Севастополя призывают плотно закрывать окна и не подходить к ним. Тем, кто находится не дома, рекомендовано проследовать в укрытия. Над городом поднята дымовая завеса, сообщают подписчики Mash. Сообщалось, что в Севастополе система ПВО сбила ракету. Её обломки упали в районе причала Сухарной балки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Спецслужбы едут на место происшествия.

Ранее пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом.

SHOT пишет, что по МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области.Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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#севастополь
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