ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном

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Командир мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман» заявил, что бойцы бригады береговой обороны, которая несла боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА Новости.
Сообщается, что украинские устройства радиоэлектронной борьбы создавали помехи для работы беспилотных летательных аппаратов. «Шаман» пояснил, что военнослужащие заметили появление проблем со связью.
По его словам, в составе группы противника находилось восемь человек. Командир взвода пояснил, что было принято решение о нанесении огневого поражения с помощью танка управляемыми снарядами. Украинские боевики были уничтожены.
Ранее сообщалось о том, что российские военные наносят массированные удары по Авдеевке с раннего утра 10 октября.
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По его словам, в составе группы противника находилось восемь человек. Командир взвода пояснил, что было принято решение о нанесении огневого поражения с помощью танка управляемыми снарядами. Украинские боевики были уничтожены.
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Екатерина Коршунова