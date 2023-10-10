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ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном

Российские военные нашли и уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области
10 октября 2023, 14:07
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман» заявил, что бойцы бригады береговой обороны, которая несла боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА Новости.
Сообщается, что украинские устройства радиоэлектронной борьбы создавали помехи для работы беспилотных летательных аппаратов. «Шаман» пояснил, что военнослужащие заметили появление проблем со связью.

По его словам, в составе группы противника находилось восемь человек. Командир взвода пояснил, что было принято решение о нанесении огневого поражения с помощью танка управляемыми снарядами. Украинские боевики были уничтожены.


Ранее сообщалось о том, что российские военные наносят массированные удары по Авдеевке с раннего утра 10 октября.

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Власти Авдеевки подтвердили массированные удары со стороны ВС РФ
#военные
#человек
#вс рф
#спецоперация
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Власти Авдеевки подтвердили массированные удары со стороны ВС РФ
10 октября 2023, 12:51

Фото: iStock/aapsky

Российские военные наносят массированные удары по Авдеевке с раннего утра 10 октября. Об этом рассказал глава ГВА Виталий Барабаш.
«С 06:00 массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города», - сообщи Барабаш.

По его словам, российская сторона наносит удары с помощью авиации, артиллерии и РСЗО «Град».

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что российские военные атакуют ВСУ в районе Авдеевки, их поймали на попытке ротации. При этом советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что за минувшие сутки российские военные смогли проломить оборону ВСУ и продвинуться вперед в Авдеевке.

Напомним, из Авдеевки ВСУ уже на протяжении девяти лет обстреливают жилые кварталы столицы Донбасса.

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#военные
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#удар
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В США испугались хода России по Украине
MWM: Россия увеличила производство Су-34М, используемых на Украине
10 октября 2023, 12:51

Фото: iStock/yucelyilmaz

РФ увеличила производство истребителей Су-34, которые успешно задействованы на Украине. Об этом сообщает журнал Military Watch.
В материале сообщается, что в прошлом месяце истребитель Су-34 показал свою совместимость с новым классом вооружения — гиперзвуковой баллистической ракетой «Кинжал». Авторы статьи отмечают, что производство Су-34 выросло в 4 раза после успешных операций на территории Украины. 

Журналисты добавили, что установка такого типа ракет на Су-34 «революционизирует возможности истребителей».

Ранее сообщалось о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Министерству обороны России вторую в 2023 году партию бомбардировщиков Су-34.

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ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ под Авдеевкой
«Военная хроника»: ВС РФ нанесли мощнейший удар по ВСУ под Авдеевкой
10 октября 2023, 12:24

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные атакуют ВСУ в районе Авдеевки, их поймали на попытке ротации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«С раннего утра работают все калибры, грохочет реактивная и ствольная артиллерия. Судя по всему, ВСУ поймали на попытке провести ротацию личного состава», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что под российские удары попадают также склады противника, огневые позиции украинской артиллерии и ангары с боевой техникой. Очевидцы сообщают, что сейчас под Авдеевкой «дрожит земля» от работы артиллерии.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что за минувшие сутки российские военные смогли проломить оборону ВСУ и продвинуться вперед в Авдеевке.

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#военные
#участок
#сво
#всу
#удар
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ВС РФ пробили оборону ВСУ и продвинулись вперёд в Авдеевке
Гагин: ВС РФ продвинулись вперед в Авдеевке
10 октября 2023, 11:19

Фото: iStock/JARAMA

За минувшие сутки российские военные смогли проломить оборону ВСУ и продвинуться вперед в Авдеевке. Об этом рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Как минимум два укрепрайона противника уничтожено», – цитирует РИА Новости Гагина.

По его словам, за прошедшие сутки ВСУ потеряли порядка 100 человек живой силы, а также около 20 единиц различной техники. При этом военный корреспондент Юрий Котенок также сообщает, что российские войска наступают на Авдеевку и Первомайское, используя авиацию и артиллерию.
 
Напомним, Авдеевки ВСУ уже на протяжении девяти лет обстреливают жилые кварталы столицы Донбасса.

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#человек
#новости
#всу
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Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов
Силуанов: военные задачи СВО обеспечены ресурсами, экономия невозможна
10 октября 2023, 10:52

Фото: iStock/Michele Ursi

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна. Об этом Силуанов сообщил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
По словам Силуанова, расходы спецоперации обеспечены ресурсами в 2024 году. Он добавил, что военные расходы возрастут. Их размер составит более десяти триллионов рублей. 

Напомним, ранее сообщалось, что по четырём ключевым направлениям в рамках спецоперации будут проверены расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и другие траты Минобороны РФ. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил, что такие проверки будут проводиться не однократно, в течение всего периода спецоперации.

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#всу
#вс рф
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Новости СВО: как осенняя распутица сказалась на технике ВСУ и где контратакуют ВС РФ
10 октября 2023, 09:56

Фото:istock/IherPhoto

Встречные бои за преимущество над железнодорожной веткой продолжаются на Бахмутском направлении. ВСУ пытаются атаковать, но российские бойцы удерживают оборону и постепенно переходят в наступление. Редакция «Радио 1» расскажет, на каких участках фронта ВС РФ идут в атаку, и как осенняя распутица сказывается на действиях противника.

ВСУ стягивают резервы на Краснолиманское направление

 
Украинская группировка перемещается в район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка, стягивая дополнительные резервы. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с изданием РИА Новости. По его словам, противник готовится не только к обороне, но и наступлению. На Краснолиманское направление прибывает техника и личный состав, уточнил эксперт.
 

ВС РФ нанесли удар по пункту размещения ВСУ

 
Российские войска нанесли удар по пункту временного размещения противника в ДНР. В результате действий тактической авиагруппы ВКС РФ, автомобильный мост и три пункта размещения украинских бойцов были уничтожены. Кроме того, ВС РФ удалось подавить до 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Украинская сторона потеряла около 60 военнослужащих и две бронемашины.
 

Последние новости СВО

 

На Запорожском фронте ВСУ наносит удары по позициям российских бойцов и пытаются расширить свой левый фланг. В направлении населенного пункта Вербовое противник выпускает дроны-камикадзе и применяет кассетные боеприпасы. ВС РФ удалось перейти к наступлению, несмотря на непрекращающиеся обстрелы.
 
На фронте наблюдается осенняя распутица. Враг реже использует технику западного производства и передвигается преимущественно на пикапах. ВС РФ начали активнее использовать в боях боеприпасы «Краснополь», сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
 
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области

Несколько опорных пунктов противника ВС РФ заняли на Купянском направлении. Также успешные штурмовые действия российские военнослужащие провели у населенного пункта Макеевка.
 
На Бахмутском направлении продолжаются встречные бои за преимущество над железнодорожной веткой у Клещеевки и Андреевки. ВС РФ контратакуют со стороны Дубово-Васильевки в сторону Богдановки. Украинские формирования предприняли попытку прорыва, но были вынуждены вернуться на исходные позиции.  
 
О ситуации на Луганском направлении сообщает телеграм-канал WarGonzo. ВС РФ начали масштабное наступление. Бойцы задействовали бронегруппы и наносят удары по позициям ВСУ в Макеевке, Ивановке и Сеньковке.
 
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Марочко заявил о стягивании допсил ВС Украины на Краснолиманское направление
Марочко: ВСУ стягивают дсилы в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки
10 октября 2023, 08:48

Фото: istock / Tomas Ragina

Армия Украины стягивают дополнительные силы на краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передает издание РИА Новости.
По информации экс-подполковника, Вооруженные силы Украины перемещаются в район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка. Марочко предполагает, что исходя из численности и состава прибывающих подразделений, возможно участие и в обороне, и в наступлении.

 «Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом», — добавил Марочко.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщал, что тактическая авиагруппа Воздушно-космических сил России атаковала автомобильный мост и три пункта временного размещения ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Российские военные нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР
Авиагруппа «Центр» ВКС России атаковала мост в районе Торского в ДНР
10 октября 2023, 08:05

Фото: istock / Anna_Anikina

Тактическая авиагруппа Воздушно-космических сил России атаковала автомобильный мост и три пункта временного размещения ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, его слова передают РИА Новости.

«Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики», — заявил Савчук.
Он также сообщил, что солдаты вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов украинской армии во время контрбатарейной борьбы. Кроме того, ВС РФ отразили 6 атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады «Азов»*. Итого украинская сторона потеряла около 60 военнослужащих и 2 бронемашины.

Также, в Министерстве обороны сообщили, что экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт украинских войск.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский полковник назвал участок СВО с самыми ожесточенными боями
Военный эксперт Кнутов: самые тяжелые в зоне СВО бои идут в районе Артемовска
10 октября 2023, 06:40

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

По мнению военного эксперта и директора Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковника в отставке Юрия Кнутова самые интенсивные бои в зоне специальной военной операции (СВО) разворачиваются в районе Артемовска. Он поделился информацией о текущей обстановке в этом регионе в беседе с «Лентой.ру».
Полковник Кнутов отметил, что, хотя украинская армия двигается вперед не так активно, обстановка наиболее напряженная и тяжелая именно в окрестностях Артемовска. Это обусловлено тем, что город Артемовск расположен в низине, и российские десантники контролируют высокие позиции на севере. Однако на юге противник, владея численным преимуществом, активно и агрессивно нападает, прибегая к использованию артиллерии и иногда авиации.

Полковник Кнутов выразил уверенность в том, что российские военные в итоге смогут удержать позиции и возможно отстранить украинские вооруженные силы на исходные позиции в некоторых участках.

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