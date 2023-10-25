ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук соообщил, что российские бойцы на Краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии ВСУ, ликвидировав пять бронемашин и более 125 украинских военных.
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Екатерина Коршунова