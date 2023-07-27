ВС России уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области

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Военные 58-й армии Южного военного округа ВС России ликвидировали несколько БМП Bradley, переданных Киеву США, в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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