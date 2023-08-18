ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях в Херсонской области

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Штурмовые подразделения группировки российских войск «Днепр» завершили зачистку района поселка Казачьи Лагери от ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил источник.
Напомним, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военнослужащие уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном. Тяжелое вооружение ВС РФ уничтожило основные силы украинской группировки в Урожайном.
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