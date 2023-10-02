Армия России уничтожила склады украинской авиации в Днепропетровской области

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Российская армия уничтожила на аэродроме в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения ВСУ. Информацию об этом сообщили в Минобороны.
«На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины», — сообщается в сводке.Кроме того, в районе села Преображенка в Запорожской области ликвидировали станцию постановки помех навигационным приемникам «Анклав». Также российские военные атаковали узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ возле города Петровский в ЛНР.
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Алина Юрчак