ВС России уничтожили украинский эшелон с боеприпасами

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Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли точный удар по месту дислокации ВСУ. В результате поражения эшелона, артиллерийские боеприпасы украинской группировки оказались уничтожены. По информации министерства, ВСУ потеряли около 10 единиц техники иностранного производства и более 30 военнослужащих ВСУ. В ведомстве отметили, что цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.
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Анастасия Крестьянова