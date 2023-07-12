Минобороны: ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ

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Российские подразделения уничтожили склады топлива для техники украинской армии в Одесской области.
В ведомстве отметили, что в результате ударов ВС РФ по складам топлива украинских сил, намеченные цели были поражены.
Согласно сводке Минобороны РФ, склады топлива уничтожены в населенных пунктах: Малодолинское и Черноморск Одесской области.
Накануне сообщалось, что российские военнослужащие предотвратили попытку украинских войск захватить позиции на Донецком направлении.
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Согласно сводке Минобороны РФ, склады топлива уничтожены в населенных пунктах: Малодолинское и Черноморск Одесской области.
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Анастасия Крестьянова