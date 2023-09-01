ВС России взяли в плен восемь украинских солдат под Артемовском

Фото: сайт Минобороны РФ
Бойцы 200-й бригады ЮВО ВС России после неудачной контратаки ВСУ взяли в плен восемь солдат 30-й бригады ВСУ под Артемовском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского разведчика, который выполняет на указанном участке ряд задач.
«Взяли в плен во время накатов восемь пленных», — цитирует агентство слова собеседника. Он отметил, что все военнопленные из 30-й бригады ВСУ.
Один из украинских бойцов рассказал журналистам, что командование 18 августа «ничего не объясняя» отправило восемь солдат в данный район.
«Дали рацию старшему группы с моего взвода, он непосредственно только знал задачу и сказал нам, что нужно держать позицию», — сказал военнослужащий.
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Диана Аванесян