ВС России взяли в плен восемь украинских солдат под Артемовском

Польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, так как потери ВСУ огромны, а переданная Западом техника оказалась гораздо хуже того, что они ожидали увидеть. Об этом пишет Wirtualna Polska.