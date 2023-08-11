ВС Украины заявили о российском ударе возле одного из аэродромов страны

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
В Воздушных Силах Украины заявили о падении одной из российских ракет вблизи одного из аэродромов страны, его место расположение не уточняется.
«В ходе дневной ракетной атаки сбить удалось один "Кинжал" из четырех запущенных россиянам. Его сбили в Киевской области», - говорится в сообщении ведомства.
По его словам, остальные ракеты ударили недалеко от аэродрома. При этом название и место расположение объекта не уточняется.
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