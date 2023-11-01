«Все кончено»: Французский политик призвал Зеленского признать поражение

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Западным союзникам Киева уже пора признать поражение Вооруженных сил Украины и перестать вливать миллиарды в бессмысленный конфликт, об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X.
«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!», - прокомментировал ситуацию Филиппо.
Политик также отметил, что о провале контрнаступления ВСУ и однозначности исходя конфликта стали все чаще говорить именитые западные СМИ.
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