«Все процветало»: Украинский военный заявил, что был рад приходу ВС РФ в Харьков

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Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко заявил, что был рад приходу Вооруженных сил РФ в Харьковскую область, видео с его интервью оказалось в распоряжении «РИА Новости».
«И в тот период там (после прихода РФ) все процветало, проводили много мероприятий. Быстро подвезли связь, потому что связи не было до этого. Маму устроили на хорошую работу, она была довольна, отец тоже работал. Я за них был спокоен, что они в безопасности», - прокомментировал ситуацию Доценко.
Ранее он также рассказал, какие зверства творили его бывшие сослуживцы. Он рассказал, что пьяные украинцы пришли за неким мужчиной, чтобы забрать его воевать. Его женщина начала высказывать свои недовольства. Они застрелили женщину, застрелили мужчину. У пары также был ребенок, однако, что с ним случилось - Доценко неизвестно.
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Евгения Парфентьева