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«Все процветало»: Украинский военный заявил, что был рад приходу ВС РФ в Харьков

03 октября 2023, 21:07
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко заявил, что был рад приходу Вооруженных сил РФ в Харьковскую область, видео с его интервью оказалось в распоряжении «РИА Новости».

«И в тот период там (после прихода РФ) все процветало, проводили много мероприятий. Быстро подвезли связь, потому что связи не было до этого. Маму устроили на хорошую работу, она была довольна, отец тоже работал. Я за них был спокоен, что они в безопасности», - прокомментировал ситуацию Доценко.

Ранее он также рассказал, какие зверства творили его бывшие сослуживцы. Он рассказал, что пьяные украинцы пришли за неким мужчиной, чтобы забрать его воевать. Его женщина начала высказывать свои недовольства. Они застрелили женщину, застрелили мужчину. У пары также был ребенок, однако, что с ним случилось - Доценко неизвестно.

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#сво
#всу
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БПЛА НАТО RQ-4B Global Hawk прямо сейчас кружит над Черным морем
03 октября 2023, 21:44

Фото: iStock/valio84sl

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4B Global Hawk прямо сейчас кружит над Черным морем, сообщает Telegram-канал SHOT.
Помимо разведывательный беспилотник НАТО RQ-4B Global Hawk, который прямо сейчас носится по нейтральному воздушному пространству, в самой восточной точке Румынии затаился патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon. По информации СМИ, оба летательных аппарата стартовали несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

Предположительно, именно RQ-4B Global Hawk координировал произошедшую около часа назад атаку противокорабельной ракеты «Нептун» на Севастополь.

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#беспилотник
#севастополь
#нато
#ракеты
#чёрное море
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ПВО сбила украинскую ракету над Черным морем у Крымского побережья
Минобороны: ПВО уничтожила украинскую ракету над Черным моря у побережья Крыма
03 октября 2023, 21:15

Фото: iStock/Alexyz3d

Российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Третьего октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на территории Севастополя объявлена воздушная тревога. Также было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

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#ракеты
#чёрное море
#крым
#пво
#сво
#украина
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Развожаев объявил воздушную тревогу на территории Севастополя
03 октября 2023, 20:37

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На территории Севастополя объявлена воздушная тревога, об этом заявил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», - прокомментировал ситуацию Развожаев.

Отмечается, что ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в Севастополе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.

Напомним, масштабная проверка систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровнях запланирована на 4 октября во всех регионах России. В рамках этой проверки будет проведен тестовый запуск сирен и громкоговорителей, а также будет проведено замещение эфира обязательных общероссийских общедоступных телевизионных и радиоканалов.

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#севастополь
#воздушная тревога
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Военкор Симонов рассказал о работе российской авиации во время боя
03 октября 2023, 18:21

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Военный корреспондент RT Александр Симонов рассказал, как осуществляется работа фронтовой авиации в момент поражения сил противника.
По словам корреспондента, в момент нанесения удара, он находился в одной из единиц воздушной техники на Артёмовском направлении, где сейчас работает авиация Южной группировки российских войск. На этом направлении украинские войска пытаются атаковать российских военнослужащих у населённых пунктов Авдеевка и Клещеевка, однако делают это безуспешно. 

По словам военкора RT, самолёт Су-25 контролируется поисково-спасательной группой. Она должна в короткие сроки обнаружить и эвакуировать пилота, если произойдёт сбивание самолёта. Одновременно с этим, поисково-спасательную службу страхует ударный вертолёт. Таким образом происходит слаженная работа российских военных по атаке позиций ВСУ.

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#украина
#россия
#всу
#вс рф
#самолёты
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Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды вблизи Запорожской АЭС
03 октября 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Бойцы Вооруженных сил РФ при ротации группы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали неразорвавшиеся снаряды иностранного производства в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.
По сообщению министерства обороны РФ, неразорвавшиеся снаряды около АЭС остались после очередных новых обстрелов ВСУ. Несмотря на обнаружение необезвреженных взрывоопасных предметов, российские военные обеспечили безопасный переход инспекторов МАГАТЭ и сопроводили их на станцию. Для проведения очередной ротации миссии МАГАТЭ в районе разрушенного моста у Каменского с 6:00 до 19:00 объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся войсками РФ.

В составе миссии — четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности Запорожской АЭС. Эксперты международного агентства работают на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита на нее генерального директора организации Рафаэля Гросси.

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Украинский военный, перешедший на сторону РФ, рассказал о зверствах ВСУ
Украинский военный: ВСУ убили жителя Харьковской области за нежелание воевать
03 октября 2023, 17:46

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнослужащий Максим Доценко рассказал, перешедший на сторону России, рассказал, какие зверства творили его бывшие сослуживцы, в интервью «РИА Новости».
«В Харьковской области люди ВСУ, они были в нетрезвом состоянии пришли в обычный дом за мужчиной, они хотели его забрать на войну. Его женщина начала высказывать свои недовольства. Они застрелили женщину, застрелили мужчину. Там еще был ребенок. Я не знаю, что с ребенком случилось», - прокомментировал ситуацию Доценко. 

Ранее другой украинский военнослужащий застрелил двух своих сослуживцев. Инцидент произошел в Киеве около 01:30 на улице Лаврская. По информации источника, нападавший попытался скрыться, но через 2 часа был задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#сво
#всу
#военные
#харьков
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Богомаз: Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской областью
03 октября 2023, 17:03

Фото: iStock/vladj55

Российские системы ПВО сбили вражеский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», - прокомментировал ситуацию Богомаз.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор Брянской области выразил благодарность российским системам противовоздушной обороны.

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#пво
#брянская область
#всу
#александр богомаз
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Стало известно, когда Запад подтолкнет Украину к подписанию мира
Hill: Мир на Украине заключат на условиях России, если ВСУ не победят до декабря
03 октября 2023, 16:41

Фото: iStock/Liukov

Если украинская армия не добьется успехов в ближайшее время, союзники подтолкнут ее к подписанию мирного договора на условиях России, об этом заявил журналист Марк Темницкий в статье для Hill.
«Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования. Международное сообщество может оказать давление на украинцев, чтобы они провели переговоры и подписали выгодное для России соглашение. Учитывая все это, Украина должна выиграть войну против России в 2023 году», - прокомментировал ситуацию Темницкий. 

Напомним, западные партнеры уже нанесли по Киеву ряд серьезных ударов, таких как: законопроект о государственных расходов США, в который не включили пункт о финансовой помощи Украине, а также победа на выборах в Словакии партии Smer, которая пообещала перекрыть потоки финансовой помощи Киеву.

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Боевик Денис Прокопенко снова возглавил «Азов»*
Возвращенный Киеву боец «Азова»* Прокопенко снова возглавил подразделение
03 октября 2023, 15:38

Фото: istock / Tomas Ragina

Денис Прокопенко (позывной «Редис») опять стал главой подразделения украинских националистов «Азов»*. Информацию сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По словам министра, Прокопенко сейчас занимается подготовкой личного состава и «входит в курс дела».

Напомним, что в мае 2022 года после разгрома «Азова»* в Мариуполе Прокопенко вместе с другими командирами сдались в плен российской армии. Затем их отправили в Турцию, где они должны были находиться под домашним арестом до окончания специальной военной операции. Так договорились власти Москвы и Анкары. Но в июле 2023 года украинском лидеру Владимиру Зеленскому удалось договориться о возвращении командиров «Азова»* на Украину с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Через некоторое время после нарушения соглашений между Москвой и Анкарой представитель Национальной гвардии Украины Николай Уршалович сообщил, что бойцы «Азова»* восстановились и готовы вернуться на фронт.

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