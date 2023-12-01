Всемирный банк одобрил предоставление Украине 1,2 миллиарда долларов

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В рамках гарантии правительства Японии Всемирный банк утвердил займ в размере 1,2 миллиарда долларов для Украины, передает ТАСС.
Согласно документу финансовой организации, предоставленные средства будут использованы для поддержки 29 программ социальной помощи, приуроченных к проекту «Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE)».
Эти средства предназначены для помощи «самым уязвимым группам населения Украины». Они будут направлены на поддержку сирот, детей под опекой, студентов, нуждающихся в социальной защите, а также пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и жертв торговли людьми.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о получении финансовой поддержки от различных источников, таких как Европейский инвестиционный банк, который выделил около 162 миллионов евро, Норвегия — 190 миллионов долларов, а Швейцария — 70 миллионов долларов.
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Артем Кузьмин