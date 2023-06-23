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СМИ пишут, что в Чернигове объявили всеобщую мобилизацию
Всеобщая мобилизация вслед за Киевом и Ивано-Франковском объявлена на территории Чернигова. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По информации источника, местный комиссариат требует, чтобы все военнообязанные граждане явились в территориальный центр комплектования в течение десяти суток.
Кроме того, уточняется, что уклонисты могут столкнуться с административной и уголовной ответственностью.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Совбезе РФ уличили Запад в повторении пути Гитлера.
По информации источника, местный комиссариат требует, чтобы все военнообязанные граждане явились в территориальный центр комплектования в течение десяти суток.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Совбезе РФ уличили Запад в повторении пути Гитлера.
Татьяна Лаврова