Вспышка «болезни легионеров» произошла в двух батальонах ВСУ

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
В Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки опасного инфекционного заболевания, известного как «болезнь легионеров» или легионеллез. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Украина.ру».
Как сообщается в Telegram-канале, число заболевших может составлять около 1000 военнослужащих. На их боевые позиции направили части 32-й отдельной механизированной бригады, которая была перераспределена после значительных потерь во время боевых действий в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Читайте также:
Пушилин оценил обстановку на артемовском направлении
СМИ: Россия готова к затяжному конфликту на Украине
На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин
Артем Кузьмин