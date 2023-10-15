ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: iStock/IGOR KUTNII
В течение последних 24 часов украинские вооруженные силы провели 11 артобстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 36 боеприпасов, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За истекшие сутки представительство сообщало об 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметров, на ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров», - заявили в представительстве.По данным представительства, украинские войска выпустили 36 единиц различных боеприпасов, в результате чего под огнем оказались Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк и Макеевка.
Читайте также:
Военные пресекли высадку десанта ВСУ у Антоновского моста
ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР
На подлете к Брянску уничтожен украинский беспилотник
Артем Кузьмин