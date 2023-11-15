ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 11 раз за последние 24 часа, выпустив 52 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За прошедшие сутки стало известно об 11 случаях обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)... На направлении к Донецку противник осуществил 4 обстрела из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм. В Горловке зафиксированы 7 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибров 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. В сумме выпущено 52 различных боеприпаса», — гласит сообщение представительства.Отмечается, что под обстрелами украинских военных оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево и Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы). В предыдущие сутки было зафиксировано 36 обстрелов со стороны украинских войск.
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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Артем Кузьмин