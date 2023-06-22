ВСУ 15 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

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Украинские войска 15 раз атаковали Белгородскую область за минувшие сутки
Вооруженные силы Украины 15 раз атаковали приграничные регионы Белгородской области за минувшие сутки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам источника СМИ, обстрелы пришлись по Белгородскому, Волоконовскому районам, Грайворонскому и Шебекинскому городским округам.
Атаки проводились, в том числе с помощью беспилотников и артиллеристских мин.
По предварительной информации, в результате обстрелов никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что столь неудачное начало украинского контрнаступления говорит о скорейшем провале киевской армии.
По словам источника СМИ, обстрелы пришлись по Белгородскому, Волоконовскому районам, Грайворонскому и Шебекинскому городским округам.
По предварительной информации, в результате обстрелов никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что столь неудачное начало украинского контрнаступления говорит о скорейшем провале киевской армии.
Евгения Парфентьева