ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
Украинские вооруженные силы в течение последних 24 часов 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 103 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
Под обстрелы попали районы трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Горловки, Донецка и Макеевки.
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