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ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
21 сентября 2023, 00:30
Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Украинские вооруженные силы в течение последних 24 часов 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 103 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.

Согласно информации представительства, за последние 24 часа поступили данные о 26 случаях обстрела со стороны вооруженных сил Украины. На направлении Донецк-Горловка было зарегистрировано 10 обстрелов, включая применение управляемых ракет AGM-88 HARM и артиллерии калибром 155 миллиметров. На Горловском направлении произошло 16 обстрелов, с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров, включая атаки с кассетными боеприпасами.

Под обстрелы попали районы трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Горловки, Донецка и Макеевки.

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СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет
NYT: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе со Второй мировой
21 сентября 2023, 00:44

Фото: iStock/JARAMA

Украина, проводя контрнаступление, в ходе которого применялись так называемые «мясные» штурмы, столкнулась с очень хорошо подготовленной обороной, пишет газета New York Times.
Издание отмечает, что несмотря на наличие современной западной военной техники и танков, оборонительные позиции оказались настолько крепкими, что их можно сравнить лишь с защитными сооружениями времен Второй мировой войны.

Издание подчеркивает, что ход контрнаступления Украины пока остается неясным и требует дополнительного изучения.

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В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»
ZALA AERO создала аналог дрона-камикадзе «Герань», получивший название «Италмас»
20 сентября 2023, 23:48

Фото: iStock/aapsky

Российская фирма ZALA AERO создала альтернативу дрону-камикадзе «Герань», который получил название «Италмас», сообщил телеканал «Россия 1».
Новое беспилотное средство схоже по форме с «Геранью» и также оборудовано двигателем внутреннего сгорания. Для его работы используются крыльевые баки для топлива. Важно отметить, что данный беспилотник полностью разработан в России.

Как отметил генеральный конструктор компании «Аэроскан» Александр Захаров, у нового беспилотника дальность действия достигает 200 километров.

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#минобороны
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В США заявили, что Украина получила все, что просила для контрнаступления
Кирби: Украина получила от США все, что просила для контрнаступления
20 сентября 2023, 23:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США удовлетворили все просьбы украинских военных, необходимые для проведения контрнаступления, передает РИА Новости.
«Мы предоставили украинским военным всё, что они просили для успешной реализации контрнаступления. Это поддержка пришла от США, наших союзников и партнеров», - подчеркнул Кирби на брифинге для журналистов.
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#сша
#поддержка
#оон
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Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
Гутерреш обвинил РФ во внесудебных казнях на Украине, но не привел доказательств
20 сентября 2023, 21:37

Фото: iStock/AlexLMX

Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, однако не привел при этом никаких конкретных доказательств. Об этом Гуттереш заявил на заседании СБ ООН по Украине.
Сообщается, что Гутерреш не упомянул о широко известных видеороликах расправ и пыток украинских военных над российскими пленными. 

Напомним, ООН приступала к изучению видеозаписи с казнью российских военнопленных украинскими боевиками в рамках расследования инцидента. 

Ранее в интернете появились два видеоролика, где, по предположительным данным, запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими бойцами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ООН «прячутся за общими фразами», давая оценку этой трагедии. 

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#совбез
#расстрел
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В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
Докладчик ООН призвала США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
20 сентября 2023, 21:25

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине.
Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.

Напомним, ранее украинские военнослужащие рассказали, что кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.

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#украина
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Лавров возложил на Запад ответственность за развал Украины
Лавров: за развал Украины ответственен сорвавший минские соглашения Запад
20 сентября 2023, 20:57

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, который сорвал выполнение минских соглашений по урегулированию на Украине, несет ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны. Об этом Лавров сообщил в рамках выступления в Совбезе ООН по Украине.
Лавров подчеркнул, что сегодня создается впечатление, что «представители Запада боятся профессиональных дискуссий, которые разоблачают их демагогию». Он также отметил, что эти «поборники» украинской территориальной целостности сейчас притворяются, что не помнят смысл минских соглашений, который заключался в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения прав человека.

Ранее Лавров заявил, что риски глобального конфликта растут. По его словам, РФ настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись во всей их полноте, включая принципы суверенного равенства стран.

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#украина
#спецоперация
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В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому
AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского и отправить его в отставку
20 сентября 2023, 20:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен написал в своей статье, что США могут перестать поддерживать президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Asia Times.
Брайен выдвинул предположение, что Зеленский может получить урезанный пакет финансирования, после чего будет отправлен в отставку. Он также считает, что украинские войска не смогли прорвать российскую оборону, несмотря на вооружение НАТО.

По его словам, в США продолжает расти недовольство  из-за продолжающегося конфликта.

Напомним, ранее американский журналист Джексон Хинкл сообщил об огромных потерях ВСУ в результате контрнаступления на фронте. По мнению журналиста, украинцы должны протестовать против действий киевского режима, который отправляет их родственников на передовую.

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#зеленский
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Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о возрастающих рисках мирового конфликта
20 сентября 2023, 20:35

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риски глобального конфликта растут. Об этом Лавров сообщил в рамках выступления в Совбезе ООН по Украине.
По словам Лаврова, РФ настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись во всей их полноте, включая принципы суверенного равенства стран.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. В качестве главы российской делегации, Сергей Лавров планирует провести около двадцати двусторонних встреч и участвовать в многосторонних консультациях, включая встречи в рамках БРИКС, Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) и Группы Друзей в Защиту Устава ООН.

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#мид
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#украина
#спецоперация
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Зеленский раскрыл страшную правду о контрнаступлении ВСУ
Зеленский не уверен, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении в этом году
20 сентября 2023, 14:46

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в достижении успеха в контрнаступлении ВСУ в текущем году. Об этом сообщает телеканал CNN.
По его словам, никто не знает, смогут и добиться ВСУ успеха в рамках своего контрнаступления до конца текущего года. При этом он подчеркнул, что Украина остро нуждается в дальнобойных ракетах, чтобы уравнять силы с Россией.

«Если Украина не получит такое вооружение, это будет потерей для ее армии и приведет к большим жертвам (со стороны ВСУ 0 ред.) на поле боя», отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что в вопросе применения вооружения для нанесения ударов по территории Крыма Украина и США имеют одинаковые позиции.

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#зеленский
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