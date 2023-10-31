ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике

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Украинские вооруженные силы произвели 29 артобстрелов по территории ДНР и выпустили 106 снарядов за последние 24 часа, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно данным СЦКК, в течение указанного периода обстрелы фиксировались на различных направлениях. На донецком направлении противник совершил 12 артобстрелов с использованием ракетных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибра 155 миллиметров. На горловском направлении было зафиксировано 16 артобстрелов также с применением РСЗО и артиллерии калибра 152 миллиметра.
А на волновахском направлении произошел один артобстрел артиллерией калибра 155 миллиметров. В результате этих обстрелов было выпущено 106 боеприпасов разного типа.
Сведения СЦКК также сообщают о случае ранения гражданского лица в Владимировке. Под обстрелами оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк, Александровка и Владимировка.
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А на волновахском направлении произошел один артобстрел артиллерией калибра 155 миллиметров. В результате этих обстрелов было выпущено 106 боеприпасов разного типа.
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Артем Кузьмин